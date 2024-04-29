القاهرة تستضيف مباحثات موسعة مع وفد ‎حماس اليوم الإثنين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 أبريل 2024 12:31 مساءً - أكد مصدر مصري رفيع المستوى أن القاهرة تستضيف مباحثات موسعة بين الوفد الأمني المصري ووفد حركة ‎حماس اليوم.

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلا عن مصدر رفيع المستوى، أنه من المقرر أن تستضيف القاهرة اليوم الإثنين، مباحثات موسعة بين الوفد الأمني المصري ووفد حركة حماس.

ومن المقرر أن يصل اليوم، وفد من حركة حماس الفلسطينية إلى القاهرة برئاسة القيادي خالد الحية، ولذلك لتسليم رد الحركة بشأن مقترح الهدنة.

وكان وفد أمني مصري، وصل قبل أيام، إلى إسرائيل لتقديم مقترح مصري جديد حول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين، وسط تضارب بين قوى سياسية إسرائيلية حول الموافقة.

وقال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN، إن إسرائيل لم تقبل المقترح المصري وقدمت شروطها الخاصة لصفقة المحتجزين.

ولم توافق إسرائيل على إنهاء الحرب، وعلى الانسحاب من غزة وعلى المطالب الأخرى التي قدمتها حماس.

وعلى الرغم من أشهر من المحادثات بوساطة قطر ومصر، فشلت حماس وإسرائيل في التوصل إلى اتفاق بشأن الخلافات حول المطالب الرئيسية.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن هناك “بعض المؤشرات على وجود سبيل” للتوسط في اتفاق.

ويتضمن الإطار الأخير الذي تم تقديمه خلال عدة جولات من المحادثات في قطر ومصر وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع وإطلاق سراح بعض الرهائن الذين تحتجزهم حماس مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ويشار إلى أن أحد المطالب الرئيسية لحماس هو العودة “غير المقيدة” للفلسطينيين النازحين من جنوب غزة إلى الشمال.

وأكد المسؤول الأمريكي أن مسودة الاتفاق تضمنت ذلك العنصر، لكن «هناك بنودًا» لضمان سلامة العائدين.

وقال المسؤول: «هذا يعني إرسال بعثة للأمم المتحدة للتأكد من أن الأمور جاهزة. وهذا يعني المأوى، وهذا يعني المساعدة».