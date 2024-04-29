رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يبحث مع رئيس استرازينيكا مصر سبل تعزيز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 أبريل 2024 12:31 مساءً - - د.أحمد طه: ما حققته الدولة من انجازات ملموسة على أرض الواقع بملف الصحة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهم في توطيد الثقة وبناء جسور للتعاون مع الشركات العالمية

- رئيس استرازينيكا مصر: نثمن دور هيئة الاعتماد المصرية في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية.. ونستعد لأنشطة مشتركة خلال الفترة المقبلة

تحت شعار " معا لبر الأمان.. تابع تسلم من التوابع" شارك الدكتور احمد طه، هيئة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بحضور فعاليات الاحتفال بمرور عامين على إطلاق مبادرة الكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد والتي تم إطلاقها في مارس 2022، وذلك بحضور د.خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ود.عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والسفير البريطاني في مصر «جاريث بايلي»، والدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق والسيد ديفيد فريدريكسون نائب الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا العالمية ورئيس قطاع الأورام، وعدد من قيادات الوزارة والهيئات، وممثلي شركة «استرازينيكا».

وفي إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريكا استراتيجيا، بحث د. احمد طه خلال محادثات ثنائية على هامش الاحتفال، آفاق التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة مع ممثلي شركة استرازنيكا، مشيرا إلى أن تحقيق التعاون مع الشركات الطبية العالمية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز جودة الخدمات الصحية، وتحسين البنية التحتية الصحية، فضلا عن دورها في دعم الابتكار، وتقديم التكنولوجيا الطبية الحديثة، وتوفير التدريب والتطوير للكوادر الطبية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية مصر ٢٠٣٠ بضرورة الاهتمام بصحة المواطن المصري وتقديم كافة الخدمات الصحية اللازمة له بأعلى مستويات الجودة العالمية ساهمت في توطيد الثقة وبناء جسور للتعاون مع الشركات العالمية لما حققته الدولة من انجازات ملموسة على أرض الواقع خلال السنوات العشر الماضية، وأضاف أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية حريصة على الشراكات بهدف دعم الابتكار في مجال الصحة من خلال البحث والتطوير وتطبيق التقنيات الحديثة.

أشاد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالدور الذي تقوم به شركة استرازينكا في دعم المبادرات الوطنية ودعم مجهودات الدولة للقضاء على الأمراض وخاصة المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي وسرطان الكبد، بما ساهم في شفاء عدد كبير من المرضى وتقليل نسبة الوفيات من المرض وصولا إلى إعلان منظمة الصحة العالمية حصول مصر على الشهادة الذهبية كأول دولة خالية من فيروس سي

ومن جانبه، أكد د.حاتم الورداني ان شركة استرازينكا تسعى للمزيد من التعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية من خلال التدريب على معايير جودة الخدمات الصحية ونشر الوعي بالمبادرات الصحية، مؤكدا أنه من المخطط أن تشهد الفترة المقبلة عدد من الانشطة المشتركة لخدمة المنظومة الصحية الجديدة

وأشار إلى أن استرازينكا تثمن دور هيئة الاعتماد المصرية في تطوير الخدمات الصحية وفقا لمعايير جودة عالمية، مؤكدا على أهمية التعاون القائم بين استرازينكا والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لدعم سياسات الدولة نحو بيئة خضراء مستدامة من خلال اصدار جهار لمعايير تميز المنشأت الصحية الخضراء وهو ما يتماشى مع استراتيجية الشركة للاستدامة والتي تستهدف تعزيز جودة الرعاية الصحية للمريض المصري وحماية البيئة من النفايات الصحية من خلال مبادرات الصحة الخضراء Green Healthcare