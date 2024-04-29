التعليم العالي: هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تُعلن عن فتح باب التقدم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 أبريل 2024 12:31 مساءً - أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) بالتعاون مع مؤسسة التبادل الأكاديمي الألمانية (DAAD)عن فتح باب التقدم لمنحة "سفر شباب الباحثين ضمن مشروع بحثي" (GE-SEED)، بتمويل يصل الى ١٥ ألف يورو في السنة، للباحثين من الجامعات والمراكز البحثية المصرية.

يتمثل الهدف الرئيسي لهذا البرنامج في تشجيع الشراكات بين الجانبين وتعزيز التعاون بين فرق البحث المصرية والألمانية وبالأخص شباب الباحثين وطلاب الماجستير والدكتوراه، وذلك في إطار مشروع بحثي مقدم من الجانبين لمدة تصل إلى عامين،

ومن المقرر أن يكون آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية يوم ٣٠ مايو ٢٠٢٤ في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

للاطلاع على كافة الشروط، والمُستندات المطلوبة، يرجي زيارة الرابط التالي:

https://stdf.eg/web/grants/open

أو من خلال صفحة الهيئة الرسمية على موقع فيسبوك: https://www.facebook.com/stdf.eg

STDF - Science, Technology & Innovation Funding Authority