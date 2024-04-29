نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشغيل محطات الصرف الصحي بكفر الواصلين والكداية والصالحية بأطفيح خلال شهر مايو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن قرب انتهاء التجهيزات اللازمة بمحطة معالجة الصرف الصحي بكفر الواصلين ومحطات رفع الصرف الصحي بقري كفر الواصلين الرئيسية والفرعية والكداية الرئيسية والفرعية ومحطة معالجة الصرف الصحي بقرية الصالحية بمركز ومدينة اطفيح في اطار مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لاهالينا بالقري.

واكد محافظ الجيزة علي سرعة الأنتهاء من الأعمال المتبقية داخل المحطات تمهيدا لدخولهم الخدمة الفعلية خلال شهر مايو المقبل لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير خدمة الصرف الصحي لتلك القري المحرومة داخل المركز.

مؤكدًا علي متابعه الاعمال ونسب التنفيذ يوميا لحين بدء التشغيل التجريبي للمحطات ودخولها الخدمة.

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