نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواد المرحلة الإعدادية بنظام التعليم الجديد 2.0.. اعرفها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تطبيق نظام التعليم الجديد 2.0 على طلاب المرحلة الإعدادية، بداية من العام الدراسي الجديد 2024/2025، وهم هؤلاء الطلاب بالصف السادس الابتدائي هذا العام الدراسي 2023/2024، ويتائل الكثير من أولياء الأمور عن المواد الدراسية التي يدرسها أبنائهن عند التحاقهم بالصف الأول الإعدادية بالعام الدراسي المقبل، لذا يرصد "دوت الخليج" خلال تلك التقرير مواد المرحلة الإعدادية بنظام التعليم الجديد.

مواد المرحلة الإعدادية بنظام التعليم الجديد 2.0

-مادة اللغة العربية

-مادة اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية أولى

- إضافة لغة أجنبية ثانية يختارها الطالب من بين عدة لغات وهى - الفرنسية - الإيطالية – الألمانية والأسبانية والصينية

- مادة العلوم

- مادة الدراسات الاجتماعية

- الرياضيات

-تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

-التربية الدينية

وشددت الوزارة على ضرورة التركيز على منظومة القيم من خلال جميع المواد.

مناهج جديدة في المرحلة الإعدادية

وتهتم المناهج الجديدة في المرحلة الإعدادية بالكيف وليس الكم والتركيز على المفاهيم الأساسية التكامل المعرفي، في العلوم والرياضيات وإدماج التكنولوجيا وتوظيفها لخدمة العملية التعليمية والاهتمام بريادة الأعمال والتثقيف المالي من خلال المواد الدراسية، وعدم إفراد مناهج مستقلة لهم بل معالجة المفاهيم المالية وريادة الأعمال من خلال المنهج بالمواد الدراسية وقد تم التركيز أيضًا على المهارات الحياتية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعرض أيضا للقضايا المهمة منها التغيرات المناخية والقضية السكانية والمساواة والوعى المائي والسياحي وغيرها من القضايا الملحة والتي تتناسب تناولها مع طبيعة العصر.