أحمد جودة - القاهرة - موعد شم النسيم 2024.. طقوس المصريين وحكم الاحتفال به وفقا لدار الإفتاء

موعد شم النسيم 2024.. طقوس المصريين وحكم الاحتفال به وفقا لدار الإفتاء.. زاد البحث عن موعد شم النسيم مع اقتراب شهر أبريل حيث يرغب الكثير من المواطنين في التأكد من عدم التزمن بين الاحتفال بأعياد الربيع والتي يفضل فيها الكثيرين تناول الأسماك المملحة وبين شهر رمضان المبارك الذي صادف السنوات السابقة التزمن بينهما في الاحتفال.

موعد إجازة شم النسيم

موعد شم النسيم 2024.. طقوس المصريين وحكم الاحتفال به وفقا لدار الإفتاء

أعلنت رئاسة مجلس الوزارة المصرية خلال الايام الأخيرة الماضية عن موعد شم النسيم وذلك يوم الاثنين الموافق السادس من شهر مايو 2024، ومن المتوقع أن يشهد يوم شم النسيم الكثير من الحفلات والعروض الترفيهية والفعاليات الثقافية المتنوع والنشاطات الفنية في جميع الحدائق العامة والخاصة في جميع المحافظات المصرية، كما تفضل الكثير من العائلات المصرية الاحتفال بشم النسيم بالسفر إلى المحافظات الساحلية والشواطئ المصرية في البحر المتوسط والبحر الأحمر.

حكم الاحتفال بشم النسيم



أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاحتفال بأعياد الربيع المعرفة باسم عيد شم النسيم أمر لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وهو أحد الأعارف المصرية منذ عهد القدماء المصريين مع العلم أنه ليس عيد شرعي حيث يتحتفل المسلمين بعيدين فقط خلال العام هو عيد الفطر وعيد الأضحى.

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه لا يجب الالتفات إلى أقوال البعض أن هذا الاحتفال يحتوى على جذور وأصول غير مشروعة ما دام كانت عادات الاحتفال لا تخالف صحيح الدين الإسلامي الشريف الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية والتي لا حل حلالا ولا تحرم حرامًا.

أبرز مأكولات شم النسيم 2024

يحرص الملايين من المواطنين على تناول المأكولات البحرية المملحة مثل (الرنجة، والفسيخ، البسارية، الملوحة، الانشوجة،…) والخضروات التي تساعد على الهضم من جهة وتقليل نسب الملح في الجسم من جهة أخرى مثل الليمون الأخضر والخس والبصل الأخضر والجزر والفلفل الألوان وعير ذلك من الخضوروات التي تحد من الأثار الجانبية من الأسماك المملحة وذلك خلال اللاحتفال بشم النسيم.