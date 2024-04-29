أحمد جودة - القاهرة - فتوى دار الإفتاء المصرية حول الاحتفال بعيد شم النسيم: بين العادات القديمة والشريعة الإسلامية

فتوى دار الإفتاء المصرية حول الاحتفال بعيد شم النسيم: بين العادات القديمة والشريعة الإسلامية.. تساؤلات حول جواز احتفال المسلمين بعيد شم النسيم، وردٌّ من دار الإفتاء المصرية تؤكد استحباحها وتوافقها مع الشريعة الإسلامية، حيث يعكس الاحتفال بداية فصل الربيع ويوفر فرصة للاستمتاع بالهواء الطلق.

حكم الاحتفال بعيد شم النسيم للمسلمين

فتوى دار الإفتاء المصرية حول الاحتفال بعيد شم النسيم: بين العادات القديمة والشريعة الإسلامية

يعتبر عيد شم النسيم عيد اجتماعي وطني لا أصل له في الدين الإسلامي لكن لم يحرم الدين الإسلامي الاحتفال بيوم شم النسيم ما دام لم يتم فعل ما ينهي عنه الدين الإسلامي وارتكاب الذنوب أو المعاصي خلال يوم شم النسيم والاحتفال به، والأصل أن يوم شم النسيم هو يوم الاحتفال ببداية فصل الربيع وانتشار الزهور والألوان الخضراء الجميلة في الحدائق، والاجتماع مع العائلة وصلة الأرحام خلال يوم شم النسيم والذي يعتبر اجازة رسمية في جميع المصالح الحكومية.

موعد إجازة شم النسيم

أعلنت رئاسة مجلس الوزارة المصرية خلال الايام الأخيرة الماضية عن موعد شم النسيم وذلك يوم الاثنين الموافق السادس من شهر مايو 2024، ومن المتوقع أن يشهد يوم شم النسيم الكثير من الحفلات والعروض الترفيهية والفعاليات الثقافية المتنوع والنشاطات الفنية في جميع الحدائق العامة والخاصة في جميع المحافظات المصرية، كما تفضل الكثير من العائلات المصرية الاحتفال بشم النسيم بالسفر إلى المحافظات الساحلية والشواطئ المصرية في البحر المتوسط والبحر الأحمر.