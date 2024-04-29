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أحمد جودة - القاهرة - استعد للفرحة: موعد إجازة شم النسيم 2024 في مصر.. اقتراب شم النسيم هو احتفال سنوي مصري يحتفل به في يوم الاثنين الموافق 6 أبريل، ويعتبر بداية فصل الربيع في مصر. تشتهر الاحتفالات بنزهات العائلات والأصدقاء في الهواء الطلق، وتناول الأطعمة التقليدية مثل الرنجة والبصل الأخضر والفول. تعكس هذه الاحتفالات الفرح والتراث العريق للثقافة المصرية.

موعد عيد شم النسيم 2024

استعد للفرحة: موعد إجازة شم النسيم 2024 في مصر

يأتي عيد شم النسيم هذا العام في يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024، وهي إجازة مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص وفق قرار مجلس الوزراء.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

وفقًا لقانون العمل، ستكون إجازة شم النسيم مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص. وبالتالي، يبقى 9 إجازات رسمية، وسنستعرضها فيما يلي:-

- إجازات شهر أبريل 2024:

إجازة عيد الفطر المبارك من الأربعاء 10 أبريل حتى الجمعة 12 أبريل.

- إجازة عيد تحرير سيناء يوم الثلاثاء 25 أبريل 2024.

- إجازات شهر مايو 2024:

- إجازة عيد العمال يوم الأربعاء 1 مايو 2024.

مظاهر الاحتفال بشم النسيم

ينتظر الكثيرون شم النسيم بفارغ الصبر سواء كانوا أطفالًا أو كبارًا، ففي هذا اليوم ينعم الجميع بالبهجة والفرحة. يعتبر عيد شم النسيم موسم حصاد المحاصيل الزراعية وتفتح زهور الربيع، وتقوم العائلات بالتجمع والخروج إلى الحدائق العامة والمتنزهات لقضاء يوم مليء بالفرح والسعادة.

يحمل الناس معهم الأكلات التقليدية مثل "الفسيخ والرنجة، والبيض الملون" والمشروبات الغازية والعصائر للاستمتاع بيوم مشمس وجميل في الهواء الطلق، وسط تجمع الأهل والأصدقاء، حيث يستمتعون بركوب الدراجات في الحدائق والاستمتاع بالطبيعة الخلابة.