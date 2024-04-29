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أحمد جودة - القاهرة - استعدادات مصر لاستقبال شم النسيم 2024: تاريخ وتقاليد

استعدادات مصر لاستقبال شم النسيم 2024: تاريخ وتقاليد.. مع اقتراب شهر شم النسيم في عام 2024، يبدأ الشعب المصري في الاستعداد لاحتفاله التقليدي الذي يجمع بين الفرح والتراث. يعتبر شم النسيم مناسبة مميزة تجمع الأهل والأصدقاء في رحلات استمتاع إلى الهواء الطلق، وتناول وجبات تقليدية، واستمتاع بالأنشطة الترفيهية.

موعد عيد شم النسيم 2024

استعدادات مصر لاستقبال شم النسيم 2024: تاريخ وتقاليد

يأتي عيد شم النسيم هذا العام في يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024، وهي إجازة مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص وفق قرار مجلس الوزراء.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

وفقًا لقانون العمل، ستكون إجازة شم النسيم مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص. وبالتالي، يبقى 9 إجازات رسمية، وسنستعرضها فيما يلي:-

- إجازات شهر أبريل 2024:

إجازة عيد الفطر المبارك من الأربعاء 10 أبريل حتى الجمعة 12 أبريل.

- إجازة عيد تحرير سيناء يوم الثلاثاء 25 أبريل 2024.

- إجازات شهر مايو 2024:

- إجازة عيد العمال يوم الأربعاء 1 مايو 2024.

مظاهر الاحتفال بشم النسيم

ينتظر الكثيرون شم النسيم بفارغ الصبر سواء كانوا أطفالًا أو كبارًا، ففي هذا اليوم ينعم الجميع بالبهجة والفرحة. يعتبر عيد شم النسيم موسم حصاد المحاصيل الزراعية وتفتح زهور الربيع، وتقوم العائلات بالتجمع والخروج إلى الحدائق العامة والمتنزهات لقضاء يوم مليء بالفرح والسعادة.

يحمل الناس معهم الأكلات التقليدية مثل "الفسيخ والرنجة، والبيض الملون" والمشروبات الغازية والعصائر للاستمتاع بيوم مشمس وجميل في الهواء الطلق، وسط تجمع الأهل والأصدقاء، حيث يستمتعون بركوب الدراجات في الحدائق والاستمتاع بالطبيعة الخلابة.