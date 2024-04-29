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أحمد جودة - القاهرة - شم النسيم 2024: تاريخ وأهمية الاحتفال في مصر.. شم النسيم هو احتفال تقليدي مصري يحتفل به في أول شهر أبريل، وهو اليوم الذي يصادف الإثنين بعد عيد القيامة المجيد (عيد الفصح المسيحي). يتميز هذا الاحتفال بأنه يجمع بين الفلكلور المصري التقليدي والنشاطات الحديثة. يشتهر الناس في هذا اليوم بالخروج إلى الحدائق والمتنزهات لقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء، حيث يتناولون الطعام ويقضون الوقت في الهواء الطلق. وتعتبر تناول الأسماك المملحة والبيض والبصل من التقاليد الشائعة في هذا اليوم.

موعد عيد شم النسيم 2024

يأتي عيد شم النسيم هذا العام في يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024، وهي إجازة مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص وفق قرار مجلس الوزراء.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

وفقًا لقانون العمل، ستكون إجازة شم النسيم مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص. وبالتالي، يبقى 9 إجازات رسمية، وسنستعرضها فيما يلي:-

شم النسيم 2024: تاريخ وأهمية الاحتفال في مصر

- إجازات شهر أبريل 2024:

إجازة عيد الفطر المبارك من الأربعاء 10 أبريل حتى الجمعة 12 أبريل.

- إجازة عيد تحرير سيناء يوم الثلاثاء 25 أبريل 2024.

- إجازات شهر مايو 2024:

- إجازة عيد العمال يوم الأربعاء 1 مايو 2024.

مظاهر الاحتفال بشم النسيم

ينتظر الكثيرون شم النسيم بفارغ الصبر سواء كانوا أطفالًا أو كبارًا، ففي هذا اليوم ينعم الجميع بالبهجة والفرحة. يعتبر عيد شم النسيم موسم حصاد المحاصيل الزراعية وتفتح زهور الربيع، وتقوم العائلات بالتجمع والخروج إلى الحدائق العامة والمتنزهات لقضاء يوم مليء بالفرح والسعادة.

يحمل الناس معهم الأكلات التقليدية مثل "الفسيخ والرنجة، والبيض الملون" والمشروبات الغازية والعصائر للاستمتاع بيوم مشمس وجميل في الهواء الطلق، وسط تجمع الأهل والأصدقاء، حيث يستمتعون بركوب الدراجات في الحدائق والاستمتاع بالطبيعة الخلابة.