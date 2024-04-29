أحمد جودة - القاهرة - كل ما تحتاج لمعرفته عن موعد عيد شم النسيم لعام 2023: تاريخ الاحتفال وأهميته في مصر

كل ما تحتاج لمعرفته عن موعد عيد شم النسيم لعام 2023: تاريخ الاحتفال وأهميته في مصر.. تتساءل العديد من المصريين، خاصة الموظفين في القطاع العام، عن موعد إجازة عيد شم النسيم لعام 2024، حيث تعتبر هذه الإجازة مدفوعة الأجر ولا تخصم من رصيد الإجازة السنوية. ينتظر الأطفال والكبار على حد سواء هذا العيد، الذي يوفر فرصة للتنزه والاستمتاع بالطبيعة في الحدائق والحقول، ويعد فرصة مثالية للاجتماعات العائلية والتجمعات.

موعد عيد شم النسيم 2024

كل ما تحتاج لمعرفته عن موعد عيد شم النسيم لعام 2023: تاريخ الاحتفال وأهميته في مصر

يأتي عيد شم النسيم هذا العام في يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024، وهي إجازة مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص وفق قرار مجلس الوزراء.

مظاهر الاحتفال بشم النسيم

ينتظر الكثيرون شم النسيم بفارغ الصبر سواء كانوا أطفالًا أو كبارًا، ففي هذا اليوم ينعم الجميع بالبهجة والفرحة. يعتبر عيد شم النسيم موسم حصاد المحاصيل الزراعية وتفتح زهور الربيع، وتقوم العائلات بالتجمع والخروج إلى الحدائق العامة والمتنزهات لقضاء يوم مليء بالفرح والسعادة.

يحمل الناس معهم الأكلات التقليدية مثل "الفسيخ والرنجة، والبيض الملون" والمشروبات الغازية والعصائر للاستمتاع بيوم مشمس وجميل في الهواء الطلق، وسط تجمع الأهل والأصدقاء، حيث يستمتعون بركوب الدراجات في الحدائق والاستمتاع بالطبيعة الخلابة.