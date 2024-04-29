أحمد جودة - القاهرة - تجليات الفرح والتراث: مظاهر الاحتفال بعيد شم النسيم 2024 في مصر

تجليات الفرح والتراث: مظاهر الاحتفال بعيد شم النسيم 2024 في مصر.. في مقاربة ترسيخ الانتماء الثقافي وتعزيز الروح الاجتماعية، تتساءل الشرائح المصرية، بما في ذلك الموظفون في القطاع العام، عن موعد الاستمتاع بإجازة عيد شم النسيم 2024. إن هذه الإجازة، التي تتمتع بشعبية كبيرة بين الأطفال والكبار على حد سواء، تمثل فرصة ذهبية للتجمعات العائلية والاستمتاع بأجواء الطبيعة في الحدائق والحقول، وتعزز الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع المصري بأكمله.

موعد عيد شم النسيم 2024

تجليات الفرح والتراث: مظاهر الاحتفال بعيد شم النسيم 2024 في مصر

يأتي عيد شم النسيم هذا العام في يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024، وهي إجازة مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص وفق قرار مجلس الوزراء.

مظاهر الاحتفال بشم النسيم

ينتظر الكثيرون شم النسيم بفارغ الصبر سواء كانوا أطفالًا أو كبارًا، ففي هذا اليوم ينعم الجميع بالبهجة والفرحة. يعتبر عيد شم النسيم موسم حصاد المحاصيل الزراعية وتفتح زهور الربيع، وتقوم العائلات بالتجمع والخروج إلى الحدائق العامة والمتنزهات لقضاء يوم مليء بالفرح والسعادة.

يحمل الناس معهم الأكلات التقليدية مثل "الفسيخ والرنجة، والبيض الملون" والمشروبات الغازية والعصائر للاستمتاع بيوم مشمس وجميل في الهواء الطلق، وسط تجمع الأهل والأصدقاء، حيث يستمتعون بركوب الدراجات في الحدائق والاستمتاع بالطبيعة الخلابة.