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بين التراث والفرح: استعدادات وتقاليد عيد شم النسيم 2024

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أحمد جودة - القاهرة - بين التراث والفرح: استعدادات وتقاليد عيد شم النسيم 2024

بين التراث والفرح:
بين التراث والفرح: استعدادات وتقاليد عيد شم النسيم 2024

بين التراث والفرح: استعدادات وتقاليد عيد شم النسيم 2024.. المصريون، خصوصًا الموظفون في القطاع العام، يتساءلون عن موعد إجازة عيد شم النسيم 2024، والسبب أنها إجازة مدفوعة الأجر ولا تُحتسب من رصيد الإجازة السنوية. يبحث الجميع عن فرصة للتنزه في الحدائق والحقول والاستمتاع بالتجمعات العائلية في هذه المناسبة المنتظرة.

موعد عيد شم النسيم 2024

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بين التراث والفرح: استعدادات وتقاليد عيد شم النسيم 2024

يأتي عيد شم النسيم هذا العام في يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024، وهي إجازة مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص وفق قرار مجلس الوزراء.

مظاهر الاحتفال بشم النسيم

ينتظر الكثيرون شم النسيم بفارغ الصبر سواء كانوا أطفالًا أو كبارًا، ففي هذا اليوم ينعم الجميع بالبهجة والفرحة. يعتبر عيد شم النسيم موسم حصاد المحاصيل الزراعية وتفتح زهور الربيع، وتقوم العائلات بالتجمع والخروج إلى الحدائق العامة والمتنزهات لقضاء يوم مليء بالفرح والسعادة.

يحمل الناس معهم الأكلات التقليدية مثل "الفسيخ والرنجة، والبيض الملون" والمشروبات الغازية والعصائر للاستمتاع بيوم مشمس وجميل في الهواء الطلق، وسط تجمع الأهل والأصدقاء، حيث يستمتعون بركوب الدراجات في الحدائق والاستمتاع بالطبيعة الخلابة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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