أحمد جودة - القاهرة - استعدادات ومظاهر الفرحة: رحلة استثنائية إلى احتفالات عيد شم النسيم 2024

استعدادات ومظاهر الفرحة: رحلة استثنائية إلى احتفالات عيد شم النسيم 2024.. يتطلع المصريون، وخاصة الموظفون في القطاع العام، إلى موعد إجازة عيد شم النسيم 2024، حيث تُعتبر هذه الإجازة فرصة ثمينة للاستمتاع بوقتهم بما أنها مدفوعة الأجر ولا تُحتسب ضمن رصيد الإجازة السنوية. ينتظر الجميع هذه المناسبة بشغف، سواء كانوا أطفالًا أو كبارًا، حيث تُعد فرصة مثالية للتنزه في الحدائق والحقول، والاستمتاع بأوقات ممتعة وتجمعات عائلية سعيدة.

موعد عيد شم النسيم 2024

استعدادات ومظاهر الفرحة: رحلة استثنائية إلى احتفالات عيد شم النسيم 2024

يأتي عيد شم النسيم هذا العام في يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024، وهي إجازة مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص وفق قرار مجلس الوزراء.

مظاهر الاحتفال بشم النسيم

ينتظر الكثيرون شم النسيم بفارغ الصبر سواء كانوا أطفالًا أو كبارًا، ففي هذا اليوم ينعم الجميع بالبهجة والفرحة. يعتبر عيد شم النسيم موسم حصاد المحاصيل الزراعية وتفتح زهور الربيع، وتقوم العائلات بالتجمع والخروج إلى الحدائق العامة والمتنزهات لقضاء يوم مليء بالفرح والسعادة.

يحمل الناس معهم الأكلات التقليدية مثل "الفسيخ والرنجة، والبيض الملون" والمشروبات الغازية والعصائر للاستمتاع بيوم مشمس وجميل في الهواء الطلق، وسط تجمع الأهل والأصدقاء، حيث يستمتعون بركوب الدراجات في الحدائق والاستمتاع بالطبيعة الخلابة.