أحمد جودة - القاهرة - مظاهر احتفالية بعيد الربيع في شم النسيم 2024

مظاهر احتفالية بعيد الربيع في شم النسيم 2024.. يتساءل المصريون، خاصة الموظفون في القطاع العام، عن موعد إجازة عيد شم النسيم لعام 2024، حيث تُعتبر هذه الإجازة مدفوعة الأجر ولا تُخصم من رصيد الإجازة السنوية. يبحث الناس بشغف عن هذا اليوم الذي يُعتبر فرصة مثالية للتنزه في الحدائق والحقول، سواء كانوا أطفالًا أو كبارًا، ويعد مناسبة مميزة للتجمعات العائلية والاستمتاع بأوقات ممتعة مع الأحباء.

موعد عيد شم النسيم 2024

مظاهر احتفالية بعيد الربيع في شم النسيم 2024

يأتي عيد شم النسيم هذا العام في يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024، وهي إجازة مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص وفق قرار مجلس الوزراء.

مظاهر الاحتفال بشم النسيم

ينتظر الكثيرون شم النسيم بفارغ الصبر سواء كانوا أطفالًا أو كبارًا، ففي هذا اليوم ينعم الجميع بالبهجة والفرحة. يعتبر عيد شم النسيم موسم حصاد المحاصيل الزراعية وتفتح زهور الربيع، وتقوم العائلات بالتجمع والخروج إلى الحدائق العامة والمتنزهات لقضاء يوم مليء بالفرح والسعادة.

يحمل الناس معهم الأكلات التقليدية مثل "الفسيخ والرنجة، والبيض الملون" والمشروبات الغازية والعصائر للاستمتاع بيوم مشمس وجميل في الهواء الطلق، وسط تجمع الأهل والأصدقاء، حيث يستمتعون بركوب الدراجات في الحدائق والاستمتاع بالطبيعة الخلابة.