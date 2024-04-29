أحمد جودة - القاهرة - شم النسيم 2024| مظاهر الاحتفال بعيد الربيع وموعد الإجازة الرسمية

شم النسيم 2024| مظاهر الاحتفال بعيد الربيع وموعد الإجازة الرسمية.. يتساءل المصريون لا سيما الموظفين في القطاع العام، عن موعد إجازة عيد شم النسيم 2024، وذلك كونها مدفوعة الأجر لا تُخصم من رصيد الإجازة السنوية، كما يبحث عن شم النسيم الأطفال والكبار وجميع الفئات كونه مناسبة للتنزه في الحدائق والحقول وفرصة للتنزه والتجمعات العائلية.

موعد عيد شم النسيم 2024

شم النسيم 2024| مظاهر الاحتفال بعيد الربيع وموعد الإجازة الرسمية

يأتي عيد شم النسيم هذا العام في يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024، وهي إجازة مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص وفق قرار مجلس الوزراء.

مظاهر الاحتفال بشم النسيم

ينتظر الكثيرون شم النسيم بفارغ الصبر سواء كانوا أطفالًا أو كبارًا، ففي هذا اليوم ينعم الجميع بالبهجة والفرحة. يعتبر عيد شم النسيم موسم حصاد المحاصيل الزراعية وتفتح زهور الربيع، وتقوم العائلات بالتجمع والخروج إلى الحدائق العامة والمتنزهات لقضاء يوم مليء بالفرح والسعادة.

يحمل الناس معهم الأكلات التقليدية مثل "الفسيخ والرنجة، والبيض الملون" والمشروبات الغازية والعصائر للاستمتاع بيوم مشمس وجميل في الهواء الطلق، وسط تجمع الأهل والأصدقاء، حيث يستمتعون بركوب الدراجات في الحدائق والاستمتاع بالطبيعة الخلابة.