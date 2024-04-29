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أحمد جودة - القاهرة - استعدادات الجميع لاستقبال إجازة شم النسيم 2024: توقعات وتحضيرات

استعدادات الجميع لاستقبال إجازة شم النسيم 2024: توقعات وتحضيرات.. يشغل الآلاف من العاملين في القطاع العام والخاص بالتفكير في موعد إجازة شم النسيم لعام 2024، فهي إجازة رسمية تنتظرها الجميع بشوق، حيث يمكنهم الاستمتاع بيوم من الراحة المدفوعة الأجر. يفضل الكثيرون في الأسر المصرية قضاء هذه الإجازة في المتنزهات والحدائق، مستمتعين بجمال المناظر الطبيعية، خاصة مع اقتراب موسم حصاد المحاصيل الزراعية، ما يذكرهم بتقاليد الأجداد المصريين.

موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم للقطاع الخاص

استعدادات الجميع لاستقبال إجازة شم النسيم 2024: توقعات وتحضيرات

أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم 2024 للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وحدد الوزير، في بيان صحفي لوزارة العمل، يومي الأحد والإثنين الموافقين 5 و6 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر؛ وذلك بمناسبة عيد العمال وشم النسيم، بعد ترحيل إجازة عيد العمل من يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024 إلى مطلع الأسبوع التالي.

موعد إجازة عيد العمال في مصر

حصل موظفي القطاع العام والخاص على اجازة يوم الخميس المقبل الموافق 2 مايو بدلا من يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024 وذلك بمناسبة عيد العمال وهو أحد الاجازات الرسمية التي حصل فيها الموظفين على اجازات مدفوعة الأجر حيث بدأ الاحتفال به يوم 1 مايو 1886 عندما نظم العمال في شيكاغو إضرابا عن العمل للمطالبة بتحديد ساعات العمل بـ 8 ساعات فقط يوميا الأمر الذي لم يقبله أصحاب الشركات والمصانع.

وشل الاضراب الحركمة الاقتصادية وفتحت الشرطة النار على المتظاهرين وتم قتل عدد منهم وتم إلقاء قنبلة وسط التجمع إدت على مقتل 11 شخصا وتم اعتقال العمال وتنفيذ حكم الإعدام في 4 من القيادات وحكم على الأخرين بالسجن لفترات متفاوتة لذلك يحتفل بالعمال في ذكرى تلك الواقعة الشهيرة.

أجندة الإجازات الرسمية 2024

يوم الأربعاء 1 مايو 2024 اجازة عيد العمال.

يوم الاثنين 17 - 20 يونيو اجازة عيد الضحى المبارك.

يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024 اجازة ثورة يونيو.

يوم الاثنين 8 يوليو 2024 اجازة رأس السنة الهجرية.

يوم الاثنين الموافق 16 يوليو 2024 اجازة المولد النبوي الشريف.

يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو اجازة ثورة يوليو.

يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر اجازة انتصارات أكتوبر.