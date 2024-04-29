نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق الدفعة الرابعة عشرة من مساعدات الأوقاف لغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جهزت وزارة الأوقاف المصرية الدفعة الرابعة عشرة من مساعدات الأوقاف لغزة صباح اليوم الأثنين الموافق 29 أبريل 2024 م بواقع ( 40 طن سلع غذائية جديدة من مشروع صكوك الإطعام).

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية في مساعدة أهالي غزة، وفي إطار الدور الاجتماعي والإنساني لوزارة الأوقاف، جهزت وزارة الأوقاف المصرية الدفعة الرابعة عشرة من مساعدات الأوقاف لغزة، بواقع ( 40 طنًّا ) من السلع الغذائية من مشروع صكوك الإطعام لتسليمها لأهالينا في غزة، وذلك عبر الهلال الأحمر بمحافظة شمال سيناء، هذا ويتم تجهيز الدفعة الخامسة عشرة من لحوم مشروع صكوك الإطعام بمجزر البساتين تمهيدًا لإرسالها لأشقائنا في غزة.