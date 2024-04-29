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أحمد جودة - القاهرة - تفاصيل إجازة شم النسيم وعيد العمال للقطاع الخاص.. اعرف الآن

تفاصيل إجازة شم النسيم وعيد العمال للقطاع الخاص.. اعرف الآن.. مع اقتراب موعد إجازة عيد العمال وعيد شم النسيم لعام 2024، يتجه الكثير من المصريين نحو البحث عن تفاصيل هذه الإجازات للعاملين في القطاع الخاص. وتأتي هذه الاهتمامات في ظل انتظار إعلان وزارة العمل لتحديد عدد أيام الإجازة، مما يثير فضول الكثيرين ويشعل حماسهم للاحتفال بهذه المناسبات المهمة.

موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم للقطاع الخاص

تفاصيل إجازة شم النسيم وعيد العمال للقطاع الخاص.. اعرف الآن

أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم 2024 للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وحدد الوزير، في بيان صحفي لوزارة العمل، يومي الأحد والإثنين الموافقين 5 و6 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر؛ وذلك بمناسبة عيد العمال وشم النسيم، بعد ترحيل إجازة عيد العمل من يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024 إلى مطلع الأسبوع التالي.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

وقفة عرفات (عيد الأضحى): توافق يوم السبت الموافق 9 ذو الحجة 15 يونيو 2024.

عيد الأضحى المبارك: توافق يوم الأحد الموافق 10 ذو الحجة 16 يونيو 2024.

عيد الجلاء 1956: توافق يوم الثلاثاء الموافق 12 ذو الحجة 18 يونيو 2024.

ثورة 30 يونيو 2013: توافق يوم الأحد الموافق 24 ذو الحجة 30 يونيو 2024.

رأس السنة الهجرية: يوافق يوم الإثنين الموافق 8 يوليو.

عيد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢: توافق يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو.

المولد النبوي الشريف: توافق يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر.

عيد القوات المسلحة (٦ اكتوبر ١٩٧٣): يوافق يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر.