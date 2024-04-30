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أحمد جودة - القاهرة - اكتشف أماكن الاحتفال المثالية في شم النسيم 2024: فرصة للاحتفال بالطقوس المصرية

اكتشف أماكن الاحتفال المثالية في شم النسيم 2024: فرصة للاحتفال بالطقوس المصرية.. مع قدوم شم النسيم في عام 2024، تتجدد فرصة الاحتفال بالطقوس التقليدية والاستمتاع بجمال الطبيعة والتراث في مصر. في هذا المقال، سنلقي نظرة على بعض الأماكن المميزة التي يمكن زيارتها للاحتفال بهذا العيد الوطني، مما يضمن تجربة لا تُنسى مليئة بالفرح والمرح.

أماكن غير مكلفة للخروج في شم النسيم 2024

ونستعرض في السطور التالية، أماكن للخروج في شم النسيم 2024 بأقل التكاليف:-

اكتشف أماكن الاحتفال المثالية في شم النسيم 2024: فرصة للاحتفال بالطقوس المصرية

•القناطر الخيرية

يعد القناطر الخيرية من أفضل وأنسب الأماكن للخروج في شم النسيم، وتقع وسط مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، وفي منتصفها نهر النيل العظيم، ويمكن للأطفال الاستمتاع بالعديد من الأنشطة فيها دون أي تكلفة مثل ركوب الدراجات أو الرحلات النيلية فضلا عن زيارة الشلالات المتعددة بها.

•مدينة الفيوم

تعد الفيوم من أجمل المدن في مصر، ويتخذها الكثيرون قبلة لهم خلال الاحتفال بعيد شم النسيم؛ إذ تتميز بالطبيعة الساحرة لما تتميز به من المزج بين الجبال والبحيرات الشهيرة بها كبحيرة قارون والبحيرة السحرية.

•العين السخنة

يذهب الكثيرون في الأعياد والمناسبات إلى مدينة العين السخنة، لما تتمتع به من جمال الطبيعة؛ إذ يمتزج البحر مع الجبال والمناطق الصحراوية في مشاهد بديعية لا يمكن مقاومتها، بالإضافة إلى وجود وجبات سمك مميزة يمكن تناولها بالتزامن مع أعياد شم النسيم وبأقل التكاليف.

وبعد أن استعرضنا أفضل الأماكن التي يمكن الخروج فيها خلال احتفالات شم النسيم وذلك بتكلفة قليلة؛ يمكنك الاختيار من بينها لقضاء وقت أفضل مع العائلة أو الأصدقاء.