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أحمد جودة - القاهرة - استكشاف روعة الاحتفال بشم النسيم 2024: أماكن لا تُنسى في مصر

استكشاف روعة الاحتفال بشم النسيم 2024: أماكن لا تُنسى في مصر.. بهجة شم النسيم تعود من جديد في عام 2024، محملة بالفرح والاحتفالات التي تمتزج فيها روح التراث بجمال الطبيعة في أرجاء مصر الساحرة. في هذا العام، دعونا نخوض رحلة استكشافية إلى أماكن استثنائية تنتظرنا لنمتع أنفسنا بأجمل اللحظات وأروع التجارب خلال هذا اليوم الوطني المميز، فما هي أفضل الوجهات التي تستحق الزيارة؟ وما الأنشطة التي يمكن ممارستها لنمضي وقتًا لا يُنسى؟ دعونا نكتشف سويًا ما يجعل شم النسيم في عام 2024 تجربة استثنائية لا تُنسى!

أماكن غير مكلفة للخروج في شم النسيم 2024

ونستعرض في السطور التالية، أماكن للخروج في شم النسيم 2024 بأقل التكاليف:-

استكشاف روعة الاحتفال بشم النسيم 2024: أماكن لا تُنسى في مصر

•القناطر الخيرية

يعد القناطر الخيرية من أفضل وأنسب الأماكن للخروج في شم النسيم، وتقع وسط مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، وفي منتصفها نهر النيل العظيم، ويمكن للأطفال الاستمتاع بالعديد من الأنشطة فيها دون أي تكلفة مثل ركوب الدراجات أو الرحلات النيلية فضلا عن زيارة الشلالات المتعددة بها.

•مدينة الفيوم

تعد الفيوم من أجمل المدن في مصر، ويتخذها الكثيرون قبلة لهم خلال الاحتفال بعيد شم النسيم؛ إذ تتميز بالطبيعة الساحرة لما تتميز به من المزج بين الجبال والبحيرات الشهيرة بها كبحيرة قارون والبحيرة السحرية.

•العين السخنة

يذهب الكثيرون في الأعياد والمناسبات إلى مدينة العين السخنة، لما تتمتع به من جمال الطبيعة؛ إذ يمتزج البحر مع الجبال والمناطق الصحراوية في مشاهد بديعية لا يمكن مقاومتها، بالإضافة إلى وجود وجبات سمك مميزة يمكن تناولها بالتزامن مع أعياد شم النسيم وبأقل التكاليف.

وبعد أن استعرضنا أفضل الأماكن التي يمكن الخروج فيها خلال احتفالات شم النسيم وذلك بتكلفة قليلة؛ يمكنك الاختيار من بينها لقضاء وقت أفضل مع العائلة أو الأصدقاء.