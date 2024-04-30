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أحمد جودة - القاهرة - استكشف الجمال الطبيعي والتراث في شم النسيم 2024: أماكن الاحتفال المميزة في مصر

استكشف الجمال الطبيعي والتراث في شم النسيم 2024: أماكن الاحتفال المميزة في مصر.. يوشك شم النسيم عام 2024 على الوصول، ومعه يأتي البحث عن الأماكن الرائعة التي يمكن فيها الاحتفال بهذا العيد الوطني المصري. في هذا المقال، سنستكشف بعض أفضل الأماكن التي يمكنك زيارتها والاستمتاع بأجواءها المميزة، حيث يمكنك الاحتفال بالطقوس التقليدية والتمتع بمذاق المأكولات الشهية في جو من الفرح والتراث.



أماكن غير مكلفة للخروج في شم النسيم 2024

ونستعرض في السطور التالية، أماكن للخروج في شم النسيم 2024 بأقل التكاليف:-

استكشف الجمال الطبيعي والتراث في شم النسيم 2024: أماكن الاحتفال المميزة في مصر

•القناطر الخيرية

يعد القناطر الخيرية من أفضل وأنسب الأماكن للخروج في شم النسيم، وتقع وسط مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، وفي منتصفها نهر النيل العظيم، ويمكن للأطفال الاستمتاع بالعديد من الأنشطة فيها دون أي تكلفة مثل ركوب الدراجات أو الرحلات النيلية فضلا عن زيارة الشلالات المتعددة بها.

•مدينة الفيوم

تعد الفيوم من أجمل المدن في مصر، ويتخذها الكثيرون قبلة لهم خلال الاحتفال بعيد شم النسيم؛ إذ تتميز بالطبيعة الساحرة لما تتميز به من المزج بين الجبال والبحيرات الشهيرة بها كبحيرة قارون والبحيرة السحرية.

•العين السخنة

يذهب الكثيرون في الأعياد والمناسبات إلى مدينة العين السخنة، لما تتمتع به من جمال الطبيعة؛ إذ يمتزج البحر مع الجبال والمناطق الصحراوية في مشاهد بديعية لا يمكن مقاومتها، بالإضافة إلى وجود وجبات سمك مميزة يمكن تناولها بالتزامن مع أعياد شم النسيم وبأقل التكاليف.

وبعد أن استعرضنا أفضل الأماكن التي يمكن الخروج فيها خلال احتفالات شم النسيم وذلك بتكلفة قليلة؛ يمكنك الاختيار من بينها لقضاء وقت أفضل مع العائلة أو الأصدقاء.