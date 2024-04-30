نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الارصاد توضح حالة الطقس "ربيعي مع انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات الحالة الجوية على معظم المحافظات والمدن، ويسود طقس ربيعى حيث تنكسر درجات الحرارة على جميع الأنحاء وتنشط الرياح الأمر الذي يساعد على زيادة الإحساس بتحسن الطقس.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تستمر الأجواء ربيعية خلال هذا الأسبوع على أغلب الأنحاء، والطقس ليلا مائل وخلال ساعات الصباح الباكر مائلا للبرودة، وحار نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد.



وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن قيم الحرارة خلال فترة النهار تعتبر في المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، لأن أغلب مصادر الكتل الهوائية المؤثرة علينا شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط ومعتدلة بشكل كبير في درجات حرارتها.

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر وهالة الحملاوي، “أن امتداد منخفض جوي يؤثر علينا في طبقات الجو العليا، وهو ما يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس”.



وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: “الطقس في فترة النهار سيكون ربيعيا مائلا للحرارة في القاهرة الكبرى ومحافظات السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد، والطقس سيكون شديد الحرارة في المناطق الجنوبية مثل جنوب الصعيد، في ظل شدة الإشعاع الشمسي وقت الظهيرة ”.