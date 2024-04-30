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أحمد جودة - القاهرة - استمتع بشم النسيم 2024 دون إفراط: أماكن ميسرة للاحتفال بتكلفة بسيطة

استمتع بشم النسيم 2024 دون إفراط: أماكن ميسرة للاحتفال بتكلفة بسيطة.. في شم النسيم 2024، تبحث العديد من الأشخاص عن خيارات ممتازة وميسرة للاحتفال، تتناسب مع ميزانياتهم المحدودة. يُعَد هذا اليوم فرصة للاجتماع والاحتفال، سواء مع العائلة، الأصدقاء، أو الجيران، حيث يستمتع الجميع بتقاليد قديمة مثل تناول الأسماك المملحة وصبغ البيض الملون. ومع بداية فصل الربيع، تمنح الأجواء اللطيفة الفرصة للاستمتاع بالعيد بأجواء ممتعة ومرحة.

أماكن غير مكلفة للخروج في شم النسيم 2024

ونستعرض في السطور التالية، أماكن للخروج في شم النسيم 2024 بأقل التكاليف:-

استمتع بشم النسيم 2024 دون إفراط: أماكن ميسرة للاحتفال بتكلفة بسيطة

•القناطر الخيرية

يعد القناطر الخيرية من أفضل وأنسب الأماكن للخروج في شم النسيم، وتقع وسط مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، وفي منتصفها نهر النيل العظيم، ويمكن للأطفال الاستمتاع بالعديد من الأنشطة فيها دون أي تكلفة مثل ركوب الدراجات أو الرحلات النيلية فضلا عن زيارة الشلالات المتعددة بها.

•مدينة الفيوم

تعد الفيوم من أجمل المدن في مصر، ويتخذها الكثيرون قبلة لهم خلال الاحتفال بعيد شم النسيم؛ إذ تتميز بالطبيعة الساحرة لما تتميز به من المزج بين الجبال والبحيرات الشهيرة بها كبحيرة قارون والبحيرة السحرية.

•العين السخنة

يذهب الكثيرون في الأعياد والمناسبات إلى مدينة العين السخنة، لما تتمتع به من جمال الطبيعة؛ إذ يمتزج البحر مع الجبال والمناطق الصحراوية في مشاهد بديعية لا يمكن مقاومتها، بالإضافة إلى وجود وجبات سمك مميزة يمكن تناولها بالتزامن مع أعياد شم النسيم وبأقل التكاليف.

وبعد أن استعرضنا أفضل الأماكن التي يمكن الخروج فيها خلال احتفالات شم النسيم وذلك بتكلفة قليلة؛ يمكنك الاختيار من بينها لقضاء وقت أفضل مع العائلة أو الأصدقاء.