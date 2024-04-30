سفيرة مصر تقدم أوراق اعتمادها لملك كمبوديا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 أبريل 2024 05:25 مساءً - قامت السفيرة هالة يوسف أحمد رجب بتقديم أوراق اعتمادها سفيرة غير مقيمة لجمهورية مصر العربية لدى مملكة كامبوديا، وذلك خلال استقبال الملك/ نوردوم سيهانوم لها يوم ٢٥ إبريل الجارى بالقصر الملكى بالعاصمة بنوم بنه.

وقد أعرب ملك كمبوديا خلال اللقاء عن تقديره العميق لمصر وشعبها، طالباً نقل تحياته وتقديره للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مثمناً جهوده الضخمة التى يبذلها سيادته منذ توليه المسؤولية لتحقيق التنمية وبناء دولة حديثة فى مصر. كما أشار الي أنهم يتابعون تلك التطورات بإهتمام وإعجاب كبيرين، و تطرق الى العلاقات التاريخية التى طالما ربطت بلاده بمصر، مُشيداً بالتنسيق القائم بين البلدين فى المحافل الدولية، ومعرباً فى نهاية اللقاء عن دعمه الكامل لمهمة السيدة السفيرة فى بلاده وترحيبه بها.

هذا، وقد إلتقت السفيرة المصرية أيضا بنائب رئيس الوزراء وزير خارجية كمبوديا، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات، لاسيما التجارة والإستثمار المشترك، لترقى الى مستوى العلاقات السياسية التاريخية بين البلدين والتى ناهزت ٧٠ عاماً، وكذلك الدعم الكامل فى الترشيحات الدولية.

كما استعرضت السفيرة هالة يوسف جهود الدولة فى السنوات الأخيرة فى الإصلاح الإقتصادى، وتحديث البنية التحتية، منوهة لأبرز ملامح رؤية مصر ٢٠٣٠ بأبعادها الإقتصادية، والإجتماعية، والبيئية، وكذلك الجهود المصرية لدعم الإستقرار فى المحيط الإقليمى، حيث أشاد نائب رئيس الوزراء الكامبودى بالدور المصرى البناء فى هذا المجال.