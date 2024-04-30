القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة (165) من كلية الضباط الإحتياط

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 أبريل 2024 05:25 مساءً - إحتفلت القوات المسلحة بتخريج الدفعة (165) من كلية الضباط الإحتياط بعد إنتهاء فترة دراستهم بالكلية لينضموا الى صفوف القوات المسلحة كضباط مقاتلين يحملون أمانة الدفاع عن الوطن وصون مقدساته والذى يأتى تزامناً مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى (42) لتحرير سيناء .

بدأت مراسم الإحتفال بعرض المهارات الرياضية وفنون الدفاع عن النفس والقتال المتلاحم والتى عكست الكفاءة القتالية وقوة التحمل العالية التى إكتسبها الطلبة طوال فترة دراستهم بالكلية ، تلى ذلك عرض المهارات الفنية بإستخدام السلاح أظهر مدى التوافق الذهنى والإنضباط العسكرى الراقى ، أعقبها عرضاً للمبتكرات والبحوث الفنية التى نفذها الطلبة خلال فترة الدراسة أبرزت القدرة على مواكبة ما يشهده العلم من تطوير وتحديث فى مختلف المجالات .

وإختتمت العروض بالعرض العسكرى شارك فيه مجموعات من طلبة الكلية يتقدمهم حملة الأعلام وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد .

وأعلن كبير معلمى كلية ضباط الإحتياط نتيجة التخرج ، أعقبها إعلان قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين ، وعلى هامش الإحتفال تم عرض فيلماً تسجيلياً عن الفريق / يوسف عفيفى أحد قادة القوات المسلحة السابقين الذى أطلق إسمه على الدفعة (165) ضباط إحتياط .

وألقى اللواء أح / بهاء السيد عبدالرحيم مدير كلية الضباط الإحتياط كلمة أشار خلالها الى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية للإرتقاء بمستوى تأهيل الطلبة تعليمياً وعسكرياً ليكونوا طاقات بشرية خلاقة على أعلى درجات الجاهزية والإستعداد للذود والدفاع عن أرض الوطن .

كما ألقى اللواء أح / خالد لبيب مساعد وزير الدفاع كلمة نقل خلالها تحيات وتهنئة الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للخريجين وأسرهم ، مشيراُ إلى حرص القوت المسلحة على تخريج دفعات متعاقبة من كلية ضباط الإحتياط متمسكين بالقيم والمبادئ السامية للعسكرية المصرية .

حضر فعاليات الإحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من قدامى مديرى كلية الضباط الإحتياط وأسر الخريجين .