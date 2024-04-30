انعقاد الجولة السادسة من المشاورات السياسية بين مصر ونيوزيلندا فى القاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 أبريل 2024 07:28 مساءً - عقدت الجولة السادسة من المشاورات السياسية بين مصر ونيوزيلندا، فى مقر وزارة الخارجية بالقاهرة، برئاسة السفير أحمد شاهين مساعد وزير الخارجية لشئون دول آسيا وأستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ، والسفير طاهاموانا مكفرسون نائب وزير الخارجية النيوزلندى لشئون أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأستراليا.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وذلك في ضوء مرور 50 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.. كما تركزت المشاورات على تعزيز التبادل التجاري وبحث الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يتيحها السوق المصري، فضلاً عن تبادل الخبرات في مجالات السياحة والتعليم والزراعة.

وتبادل الجانبان الآراء حول أبرز القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأوضاع في غزة والسودان والبحر الأحمر.