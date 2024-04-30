بعد حصول أمير الكويت عليها.. قائمة الحاصلين على قلادة النيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 أبريل 2024 08:26 مساءً - منح الرئيس عبد الفتاح السيسى، قلادة النيل للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، والتي تعد أرفع الأوسمة المصرية.

قلادة النيل

ويجوز إهداء قلادة النيل لرؤساء الدول ولأولياء العهود ولنواب الرؤساء، كما يجوز منحها لمن يقدمون خدمات جليلة للوطن أو للإنسانية.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقلد أمير الكويت قلادة النيل

وتعد قلادة النيل أرفع الأوسمة المصرية وأعظمها شأنًا وقدرًا، ولها المقام الأول بينهم، ومن عظمة قدرها يتم تسليمها بمعرفة رئيس الجمهورية شخصيًا، ويعطون براءة موقعًا عليها من رئيس الجمهورية، ويؤدى التعظيم العسكري لأصحاب القلادة عند وفاتهم.

وقلادة النيل، هي سلسلة تتعاقب فيها ثلاث وحدات مربعة الشكل، كل وحدة منهم محلاة بالميناء وبرموز فرعونية، وتتصل الوحدات ببعضها من الأركان بسلسلتين متوازيتين، يتوسط كل سلسلة منهم زهرة لوتس صغيرة، وتتكرر الوحدات الثلاث على التوالي:

الأولى: ترمز إلى حماية البلاد من الشرور.



الثانية: ترمز إلى الرخاء والسعادة التي يجلبها النيل.



الثالثة: ترمز إلى الخير والدوام.



وتتصل كل وحدة بالأخرى بزهرة دائرية محلاة بدائرة من الفصوص الحمراء وفى وسطها فص أزرق، ومعلقة بحلقات في وسط الوحدات المربعة، والوحدات مثبتة من أركانها في فرعي السلسلة.

وللقلادة حلية تتصل بالسلسلة بمشبك على شكل زهرتي لوتس، والحلية ذات شكل دائري ومحلاة بزهرات فرعونية وبالميناء وبالفصوص الحمراء والزرقاء، وفي وسطها رسم بارز يمثل رمز النيل موحدًا بين الشمال الذي يمثله البردي والجنوب الذي يمثله زهرة اللوتس، وتعلق القلادة حول الرقبة.