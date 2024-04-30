رئيس البوسنة والهرسك: مصر دولة رائدة إفريقيا وعربيا.. ومواقفنا متطابقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 أبريل 2024 08:26 مساءً - أكد دينيس بيتشيروفيتش رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهِرسِك أن لقاءه بالأمس مع الرئيس عبدالفتاح السيسي كان مثمرًا وبناءً للغاية وأنه سيكون بداية لانطلاقة أكبر في العلاقات بين البلدين .. مشيرا إلى أن مواقف مصر والبوسنة والهرسك متطابقة بشكل كبير تجاه العديد من القضايا.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهِرسِك والوفد المرافق له وذلك بحضور السفير خالد عمارة مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وياسر سرور سفير مصر لدى دولة البوسنة والهرسك.

وشدد بيتشيروفيتش على أهمية العلاقات الوثيقة التي تربط القاهرة وسراييفو..مشيرًا إلى أنه بجانب العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين فإن هناك تعاوناً كبيراً بين مصر والبوسنة والهرسك على مستوى التعاون متعدد الأطراف.

وأشار إلى إمكانية زيادة التبادل التجاري بين القاهرة وسراييفو .. قائلا : "إن بلاده لها حدود مشتركة مع الاتحاد الأوروبي وهذه فرصة جيدة لنفاذ الصادرات إلى دول الاتحاد، وبالتالي يمكن للمستثمرين المصريين الاستفادة من هذه الميزة"..موضحًا أن بلاده لها مزايا نسبية في قطاعات بعينها مثل البنية التحتية والتعدين والأخشاب وغيرها، وتوليد الطاقة الكهربائية من السدود.

وقال رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهِرسِك :"إننا نسعى لتطوير علاقات عملية ملموسة مع المستثمرين المصريين ، ونرغب في الإسراع بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تدعم مزيدا من التعاون بين البلدين في مجالات: التعليم والعلوم والثقافة والرياضة".. معرباً عن تأييده لتشكيل مجلس أعمال مشترك بين البلدين.

وأعرب بيتشيروفيتش عن رغبة بلاده في تعزيز مستويات التعاون بين مصر والبوسنة والهرسك في مجال السياحة..مشيرًا إلى أن هذا بدأ بالفعل من خلال تسيير المزيد من رحلات الطيران بين عدد من المدن في البوسنة والهرسك ومجموعة من المقاصد السياحية المصرية..مؤكدا أن مصر تعد المقصد الأهم على خريطة السياحة العالمية.. قائلا : "نحن ننظر لمصر بكل احترام باعتبارها الدولة الرائدة في أفريقيا والمنطقة العربية.

وفيما يتعلق بالحرب على غزة .. أعرب رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك عن تطلعه لسرعة انتهاء معاناة الشعب الفلسطيني ، وأن تتوقف الحرب في أسرع وقت..معلنًا تقديره الكبير للجهود المصرية لوقف هذه الحرب .. قائلًا: "الحل العادل لهذه القضية هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة".

ومن جانبه .. رحّب مدبولي ، برئيس مجلس رئاسة البوسنة والهِرسِك في العاصمة الإدارية الجديدة..مشيرًا إلى أن لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع بيتشيروفيتش كان مُثمرا للغاية وسيسهم في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للعلاقات التاريخية التي تربط مصر مع دولة البوسنة والهرسك حيث كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت باستقلالها وأقامت علاقات دبلوماسية معها من خلال افتتاح السفارة فى سراييفو عام 1996.

وقدّم رئيس الوزراء التهنئة ، لرئيس مجلس الرئاسة للبوسنة والهرسك على موافقة المجلس الأوروبى على فتح باب مفاوضات انضمام سراييفو إلى الاتحاد الأوروبى فى نهاية مارس الماضي.. معربًا عن تطلعه لأن تحقق البوسنة والهرسك التقدم المطلوب على مسار الانضمام للاتحاد الأوروبي بما يدعم الاستقرار فى منطقة البلقان.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى العلاقات التجارية بين مصر والبوسنة والهرسك ، حيث أعرب عن أمل مصر في تعزيز مستويات التبادل التجاري بين البلدين..مؤكدًا في هذا الصدد ضرورة دراسة سبل جديدة لتعميق التعاون التجاري بين القاهرة وسراييفو، ومن بين هذه الآليات اقتراح تشكيل مجلس أعمال مشترك بين البلدين والحفاظ على دورية انعقاده.

وأكد رئيس الوزراء أهمية تعزيز التعاون فى مجال السياحة وبصفة خاصة بعد إطلاق رحلات طيران مباشر من مطارى سراييفو وبانيالوكا إلى الغردقة اعتباراً 6 مايو 2022 .. معربًا عن تطلعه أن يؤدى استمرار خط الطيران المباشر إلى مزيد من التعاون فى هذا المجال المهم.

ومن جانبهم .. أعرب أعضاء مجلس الرئاسة لدولة البوسنة والهرسك عن تقديرهم للسياسة المتوازنة التي تنتهجها مصر تجاه التركيبة السياسية للبوسنة والهرسك .. قائلين : "كلنا متوافقون على ضرورة إقامة علاقات ثنائية طيبة مع مصر".