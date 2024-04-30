نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منزل مكي الأثري برشيد.. «مغلق منذ 20 عامًا وحالته سيئة» (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعاني أحد منازل مدينة رشيد الأثرية من الإهمال بسبب إغلاقه لفترة امتدت لـ 20 سنة مضت حسبما أفاد به مصدر خاص لـ دوت الخليج، وهو منزل يرجع تاريخه إلى القرن الـ 18 أي مر على بنائه أكثر من 300 عام كاملة، حيث يعد المنزل من نوادر الآثار الإسلامية في مدينة رشيد.

صور خاصة

وأكد المصدر في تصريحات خاصة إلى دوت الخليج أن منزل مكي مغلق منذ أكثر من عشرين عامًا، وكان قد تم سرقته أكثر من مرة لعدم وجود أمن التابع لمنطقة آثار رشيد، ويطلق الأهالي عليه «المنزل المعلون» حيث من كثرة إغلاقه أصبح البسطاء يعتقدون سكنى الجن فيه، وأصبح مستوى المنزل منخفض بحوالى مترين عن مستوى الشارع، مما تسبب في دخول مياة الأمطار إليه، كما أن مواسير الصرف الصحي الخاصة به فيها العديد من المشكلات.

منزل مكي الأثري برشيد... «مغلق منذ 20 عامًا وحالته سيئة» (صور)

وحصلت بوابة دوت الخليج الإلكترونية على العديد من الصور للمنزل والتي توضح المشكلات المشار إليها، والتي تحتاج إلى تدخل عاجل بالترميم وإعادة فتح المنزل كمزار أثري ضمن المزارات التي تشتهر بها مدينة رشيد العريقة.

نبذة تاريخية

ومنزل أحمد باشا الضي أحد أبرز وأقدم المنازل الأثرية في مدينة رشيد بالبحيرة، يرجع إلى القرن الـ 18 الميلادي وتم البناء في عام عام 1121 هـ / 1709 م، وخضع للترميم عام 2008، ويقع بشارع طواحين التلات وهو مكون من 4 أدوار الأرضي منها عبارة عن مخازن وصهريج، والثاني به شبابيك مشغولة بالخشب الخرط، والثالث به حجرة سقفها مزخرف بزخارف الأرابيسك، وحجرة خلفية حوائطها مزينة بمراكب ومساجد، وملحق بالمنزل سبيل.

وللمنزل له مدخلان في واجهته الشرقية الأول معقود يؤدي إلى حجرة السبيل، الثاني بارز وعليه زخارف نجوم سداسية وعلى كوشتي المدخل كتابة بالخط الكوفي المربع "لا إله إلا الله " و"ما شاء الله" وعلى يسار المدخل فتحة تزويد السبيل وشباك التسبيل.

ويؤدى المدخل إلى دركاه لها بابان أولهما يؤدي إلى السلم والثاني إلى الفناء المكشوف الذي تشرف عليه الحواصل وسقفها عبارة عن أقبية متقاطعة، والدور الأول من 3 قطاعات الأول حجرة استقبال وعلى جانبيها خزانتان، والثاني حجرة ومرحاض وسقف الدر قاعة قبو متقاطع.

وسقف الحجرة الرئيسية في منزل مكي من العلامات التي تميزه لما يشكله من تحفة فنية حيث نفذت عليه زخارف خشبية بالسدايب ويدور أسفل السقف أفريز عليه كتابات عبارة عن أبيات شعرية باللغة التركية

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