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نائب محافظ الجيزة يتفقد محطة مياه منشأة القناطر ومشروع خزان مياه قرية جزاية

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن مشروع توسعات محطة مياه الشرب بمدينة منشأة القناطر.

وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة الميدانية المستمرة على المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها ومتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

حيث تابع الشهابي، أعمال التوسعة بالمرحلة الأولى وتخدم المدينة وقرى الأخصاص وأم دينار وكفر حجازي والرهاوي ونكلا وجزاية وتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بالمرحلة الثانية لخدمة قرى القطا وأبوغالب والحاجر وبني سلامة وأتريس وكفر أبو حديد ووردان.

وتابع النائب أعمال مشروع خزان المياه الجديد بقرية جزاية، كما تفقد نائب المحافظ أعمال التوسعة بمحطة معالجة الصرف الصحي أم دينار لخدمة عدد من القرى بمركز منشأة القناطر تشمل أم دينار والرهاوي ومنطقة المصنع بنكلا.

ووجه نائب المحافظ بالمتابعة الميدانية المستمرة علي المشروعات الجاري تنفيذها وتذليل أية معوقات قد تطرأ علي سير العمل مشددا علي تسريع وتيرة الأعمال والالتزام بالتوقيتات المحددة

واختتم نائب محافظ الجيزة، جولته الميدانية بتفقد مشروع الرصف بطريق ترعة محمود خليل من طريق الملك حتي طريق ١٩ ببرقاش بطول ٥ كم، ووجه النائب برفع معدلات أعمال الرصف وفقا للجدول الزمني المحدد.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة محمد عبد الراضي رئيس مركز منشأة القناطر والمهندس محمود شحاتة مستشار شركة مياة الجيزة والمهندسة عزة ابراهيم المشرف العام علي مشروعات شمال الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي والمهندس حسن رمضان مدير عام الصرف الصحي بمنشأة القناطر وأوسيم ومسؤلي مديرية الطرق والشركات المنفذة للأعمال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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