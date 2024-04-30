نائب محافظ الجيزة يتفقد محطة مياه منشأة القناطر ومشروع خزان مياه قرية جزاية

وتابع النائب أعمال مشروع خزان المياه الجديد بقرية جزاية، كما تفقد نائب المحافظ أعمال التوسعة بمحطة معالجة الصرف الصحي أم دينار لخدمة عدد من القرى بمركز منشأة القناطر تشمل أم دينار والرهاوي ومنطقة المصنع بنكلا.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع