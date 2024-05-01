أحمد جودة - القاهرة - سر تزامن شم النسيم مع يوم الإثنين: أسطورة الربيع تكشف أسرارها

سر تزامن شم النسيم مع يوم الإثنين: أسطورة الربيع تكشف أسرارها.. احتفلوا بمناسبة شم النسيم، أو عيد الربيع، في الإثنين الموافق 6 مايو المقبل! ندعوكم للاستمتاع والاسترخاء، ولتبادل صور وتهاني عيد الربيع 2024، مع رسائل تملؤها الأمل والتفاؤل. وفي هذا السياق، سنكشف عن السر وراء توافق شم النسيم مع يوم الإثنين دائمًا.

لية شم النسيم يوم الإثنين؟

سر تزامن شم النسيم مع يوم الإثنين: أسطورة الربيع تكشف أسرارها

بالتزامن مع رصد صور عيد الربيع 2024، قد يتساءل البعض ليه شم النسيم يوم الاثنين؟ حيث يتزامن موعده يوم الاثنين بعد عيد القيامة المجيد لدى المسيحيين، وذلك لأنه بعد انتشار المسيحية في مصر في القرن الرابع واجه المصريون مشكلة في الاحتفال بشم النسيم خلال الصوم الكبير الذي يسبق عيد القيامة المجيد.

ولذلك قرر المصريون المسيحيون تأجيل شم النسيم إلى اليوم التالي لعيد القيامة والذي يأتي دوما يوم الأحد، وبذلك سيكون شم النسيم يوم الاثنين دائما، ويوافق موعده لهذا العام الاثنين 6/5/2024، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الدولة بالقطاع العام والخاص، ويمكنكم في ذلك اليوم تحميل صور عيد الربيع 2024 ومشاركتها مع أحبابكم.

موعد شم النسيم 2024

تهل مناسبة شم النسيم يوم الاثنين المقبل الموافق 6 مايو 2024، وهو من المناسبات المصرية القديمة التي يجتمع ويتشارك فيها جميع فئات المجتمع، حيث احتفل به القدماء المصريون، على اعتبار الربيع بداية حصاد القمح والثوم والبصل والشعير، وبداية تفتح أزهار الفاكهة الصيفية، ووفقا لأغلب الآراء الفقهية فلا حرج في الاحتفال بـ شم النسيم لأنه من المناسبات الاجتماعية ومن المصالح المرسلة التي لا يتعلق بها أمر ولا نهي.