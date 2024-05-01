أحمد جودة - القاهرة - أسرار الارتباط الدائم بين شم النسيم ويوم الإثنين: قصة تحاك كل عام

أسرار الارتباط الدائم بين شم النسيم ويوم الإثنين: قصة تحاك كل عام.. استعدوا للاحتفال بمناسبة شم النسيم، أو كما يُعرف عالميًا بعيد الربيع، في الإثنين الموافق 6 مايو القادم! ندعوكم للاستمتاع بالراحة والاسترخاء، وندعوكم أيضًا لمشاركة صور وتهانيكم بمناسبة عيد الربيع 2024، برسائل مفعمة بالأمل والتفاؤل. وسنكشف أيضًا السر وراء تزامن شم النسيم مع يوم الإثنين بشكل دائم.

لية شم النسيم يوم الإثنين؟

أسرار الارتباط الدائم بين شم النسيم ويوم الإثنين: قصة تحاك كل عام

بالتزامن مع رصد صور عيد الربيع 2024، قد يتساءل البعض ليه شم النسيم يوم الاثنين؟ حيث يتزامن موعده يوم الاثنين بعد عيد القيامة المجيد لدى المسيحيين، وذلك لأنه بعد انتشار المسيحية في مصر في القرن الرابع واجه المصريون مشكلة في الاحتفال بشم النسيم خلال الصوم الكبير الذي يسبق عيد القيامة المجيد.

ولذلك قرر المصريون المسيحيون تأجيل شم النسيم إلى اليوم التالي لعيد القيامة والذي يأتي دوما يوم الأحد، وبذلك سيكون شم النسيم يوم الاثنين دائما، ويوافق موعده لهذا العام الاثنين 6/5/2024، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الدولة بالقطاع العام والخاص، ويمكنكم في ذلك اليوم تحميل صور عيد الربيع 2024 ومشاركتها مع أحبابكم.

موعد شم النسيم 2024

تهل مناسبة شم النسيم يوم الاثنين المقبل الموافق 6 مايو 2024، وهو من المناسبات المصرية القديمة التي يجتمع ويتشارك فيها جميع فئات المجتمع، حيث احتفل به القدماء المصريون، على اعتبار الربيع بداية حصاد القمح والثوم والبصل والشعير، وبداية تفتح أزهار الفاكهة الصيفية، ووفقا لأغلب الآراء الفقهية فلا حرج في الاحتفال بـ شم النسيم لأنه من المناسبات الاجتماعية ومن المصالح المرسلة التي لا يتعلق بها أمر ولا نهي.