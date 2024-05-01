أحمد جودة - القاهرة - تعرف على جدول صرف سلع تموين شهر مايو 2024

تقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية لجميع حاملي البطاقات حيث إنه ا قامت بالإعلان مؤخرا عن جدول لصرف السلع التموينية عن شهر مايو عبر موقعها الالكتروني ويسري ذلك على جميع المحافظات المصرية لذلك يتساءل قطع كبير جدا من الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الجدول التي تم الإعلان عنه من قبل الوزارة عن السلع التموينية المقرر صرفها في شهر مايو لعام 2024 ويمكنكم من خلال هذا المقال على الاطلاع على تفاصيل ذلك الجدول تابعوا معي.

جدول صرف سلع تموين شهر مايو 2024



يمكنكم من خلال النقاط التالية للاطلاع على أسعار السلع التموينية عن شهر مايو لعام 2024 وفقا لما أعلنه من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية:



سعر كيلو السكر المعبأ 12 جنيه. و60 قرش.

سعر زجاج الزيت الخليط 800 مللي 30 جنيه.

سعر كيس المكرونة ال 800 جرام 14 جنيه.

سعر الكيس الفولة الصناعي ال 800 جرام 5 جنيه سعر.

عبوة الصلصة ال 300 جرام 8 جنيه.



موعد صرف السلع التموينية عن شهر مايو



اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يمكن لجميع حاملي البطاقات التموينية المستحقين للدعم التموين لصرف التموين عن شهر مايو يوم الاربعاء الموافق 1 مايو لعام 2024 حيث إنه يستمر صرف المقررات الخاصة بالتموين إلى يوم 30 مايو في جميع محافظات الجمهورية من خلال بطاقات التموين التي يبلغ عددهم ما يقرب من 23 مليون بطاقة تموينية.