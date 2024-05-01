اتحاد القبائل العربية يهدي الشعب المصري أغنية "متفكروش من أرض مصر تقربوا"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 مايو 2024 03:36 مساءً - قدم اتحاد القبائل العربية، التحية والتقدير للقوات المسلحة، وقال الاتحاد إن القوات المسلحة الدرع الواقي واليد الحامية لأرض الوطن، مضيفا:"بإخلاصكم وتضحياتكم تستمر مصر فى الحفاظ على مكانتها وقوتها، نقف بجانبكم بكل فخر داعمين لمسيرتكم في الدفاع عن الأرض والشعب."

وأهدى اتحاد القبائل العربية، أغنية "متفكروش من أرض مصر تقربوا"، لقواتنا المسلحة، وتقول كلمات الأغنية. متفكروش من أرض مصر تقربوا..متفكروش حتى في خيالكم تجربوا واقفين في وش اللى يعادينا بقلب جامد أما انتوا وقت الجد منا بتهربوا ..متفكروش من أرض مصر تقربوا واللى عملها مرة سهل يعيدها تاني .. بص فى تاريخك وانت تعرف مصر مين؟. لا بسيب سلاح من إيدي ولا أفارق مكاني.. بدعى أموت علشانها وأمى تقول أمين