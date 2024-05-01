نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر بالتعليم يوضح اجراءات التعامل مع حالات الغش في امتحانات الترم الثاني 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد المديريات التعليمية في مختلف محافظات الجمهورية، لانطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024، المقرر أن تبدأ يوم 8 مايو الجاري وفقًا للجداول الرسمية المُعلنه لكل صف دراسي.

وقال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه جاري تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير العملية الامتحانية لاختبارات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالادارات التعليمية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أنه تم التشديد على إبلاغ غرفة العمليات بكافة التفاصيل التي تجري داخل اللجان الامتحانية، للتدخل السريع في حالة حدوث أى ظرف طاريء.

وأشار إلى أنه سيكون هناك متابعة آلية لجميع حالات الغش داخل اللجان، ومتابع أنه في حالة وجود اي حالة غش سيتم التعامل فور وسحب الورقة الامتحانية من الطالب وتحويله للشئون القانونية واتخاذ اللازم حياله.

جدير بالذكر شددت المديريات على ضرورة تأمين الأسئلة والإجابة داخل غرفة مغلقة بالحديد محكمة الغلق والتأمين، مع التأكد من كفاية وسلامة وسائل الأمن والسلامة بجميع اللجان، بالإضافة إلى مراجعة التوصيلات الكهربائية وفصل التيار الكهربي في نهاية كل يوم عن الحجرة المخصصة للكنترول والموجودة بها كراسات الأجوبة.

وحذرت المديريات التعليمية من استخدام الهاتف للمعلم والطالب لجان امتحانات الترم الثاني 2024، بالإضافة إلى منع التدخين داخل اللجان والكنترولات.