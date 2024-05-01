حالة الطقس غدا.. أجواء حارة نهارا وشبورة على الطرق والعظمى بالقاهرة 31...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 مايو 2024 04:32 مساءً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غد، الخميس، طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس : القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 20، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 22.