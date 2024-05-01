اتحاد القبائل العربية: مدينة السيسي بسيناء هدية جديدة من الرئيس لأرض الفيروز

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 مايو 2024 04:32 مساءً - قال الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ قبائل سيناء وعضو اتحاد القبائل العربية، إن لسيناء مكانة خاصة تاريخيًا ودينيًا، فهي أرض ذكرت في القرآن الكريم، وترابها يحمل آثار أقدام أنبياء الله ورسله، ومقبرة الغزاة والطامعين.

وأضاف شيخ مشايخ قبائل سيناء، أن سيناء تشهد لأولي مرة في تاريخها أعمال تطوير وإنشاءات وآخرها مدينة السيسي التي تم تدشينها اليوم، وهو الحدث الذي أسعد كثيرًا أهالي سيناء.

وشهدت سيناء، اليوم الأربعاء، تدشين "مدينة السيسي" من قبل اتحاد القبائل العربية خلال مؤتمره الأول، حيث شارك شيوخ القبائل بسيناء وسياسيون وإعلاميون ورياضيون ورموزًا مجتمعية في مؤتمر اتحاد القبائل العربية الأول وتدشين مدينة السيسي.

حضر مؤتمر اتحاد القبائل العربية نخبة من الشخصيات البارزة من مختلف المجالات، بمن في ذلك السياسيون والإعلاميون والرياضيون ورموز المجتمع، بالإضافة إلى عدد من شيوخ القبائل العربية.

ويأتي تدشين مدينة السيسي بسيناء في إطار جهود اتحاد القبائل العربية للمساهمة في نهضة سيناء، وتحقيق التنمية الشاملة في جميع أنحاء المحافظة.