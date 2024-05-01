وزير التعليم يعلن إجراءات تعليم النشء والطلاب البرمجة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 مايو 2024 05:29 مساءً - فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأهمية تعزيز تعليم النشء البرمجة وعلوم البيانات، أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجموعة من الإجراءات المهمة كالتالى:

ـ تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لمراجعة وتطوير مناهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT المطبقة بداية من الصف الرابع الابتدائى

ـ تطوير ورفع كفاءة معامل الحاسب الآلى فى 3 آلاف مدرسة كمرحلة أولى.

ـ تدريب مدرسى الحاسب الآلى واختيار أفضل العناصر للتدريب.

- إعداد أداة تقييم من خلال اختبار مسحى لمعرفة مستوى الطلاب المتقدمين لمبادرتى أشبال وبراعم مصر الرقمية.

- التوسع فى إنشاء مدارس "WE" للتكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية.

ـ تطعيم مناهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT، المطبقة بداية من الصف الرابع الابتدائى بالبرمجة وعلوم البيانات فى ضوء إعداد الطلاب للمستقبل.

ـ العمل على دمج التكنولوجيا فى التعليم، بالنسبة للمناهج التعليمية بأن تكون مناهج طبقاً للصف الدراسى وتحديد نوع وآليات المناهج.

ـ تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين فى تنفيذ مبادرتى أشبال وبراعم مصر الرقمية لإعداد جيل متميز من النشء قادر على اكتشاف آفاق جديدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ـ إعداد أداة تقييم لمعرفة مستوى الطلاب المتقدمين لمبادرتى أشبال وبراعم مصر الرقمية بحيث يمكن تطبيقها على نطاق واسع من الطلاب من خلال إجراء اختبار مسحى للطلاب على مستوى الجمهورية.

ـ تمكين طلاب المدارس من تعلم قواعد وعلوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ـ التوسع في إنشاء مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية التى تهدف إلى إعداد جيل من العمالة الفنية القادرة على المنافسة بسوق الاتصالات المحلى والإقليمى والدولى.

ـ استخدام التكنولوجيا بأن تكون موازية للبرنامج التعليمى وسيتم دمجها ضمن البرنامج التعليمى لتساعد الطالب على الوصول للمعرفة.

ـ المناهج المطورة للمرحلة الابتدائية تضمنت دمج المناهج الخاصة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ICT، وترتكز على تطوير مهارات التفكير الناقد لدى التلاميذ، وتنطوى على فهم المهارات التكنولوجية.

ـ استكمال التطوير لمناهج المرحلة الإعدادية والتى تتضمن دمج التكنولوجيا فى مختلف المناهج، كما ستكون المناهج المطورة مواكبة للتحول الرقمى.