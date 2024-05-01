اتحاد القبائل العربية يختار الرئيس السيسى رئيسا شرفيا للاتحاد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 مايو 2024 05:30 مساءً - أكد النائب مصطفى بكرى، أن القبائل السيناوية ومشايخها والقبائل العربية وعواقلها توافق على أن كون الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رئيسا شرفيا لاتحاد القبائل العربية، معلنا اختيار عن اتفاق القبائل على أن يكون المهندس إبراهيم العرجانى، رئيسيا لاتحاد القبائل العربية.

وأكد خلال المؤتمر الأول لتأسيس الاتحاد للقبائل العربية، أنه سيعلن عن تنظيم مجلس رئاسى للاتحاد وانتخاب لجان نوعية، وعليها سيتم عقد مؤتمرات وفعاليات فى جميع محافظات الجمهورية.