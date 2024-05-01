مصطفى بكرى يعلن تأسيس مجلس القبائل العربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 مايو 2024 05:30 مساءً - وجه النائب مصطفى بكرى، التحية والشكر لأبناء سيناء فى التضحية والفداء والوقوف جنبنا إلى جنب مع قواتنا المسلحة فى استرداد سيناء المقدسة، معلنا انشاء إتحاد القبائل العربية ومؤتمرها التأسيسى الأول على أرض سيناء اليوم، لنقف جنبا إلى جنب مع الرئيس القائد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى البناء والتنمية.

وأعلن بكرى، خلال المؤتمر المنعقد الآن بشمال سيناء، تأسيس اتحاد القبائل العربية، مشيرا إلى أن الاتحاد يضم رموز وقيادات متعددة لتحقيق أهداف منها توحيد الصف للقبائل العربية والمصرية لمواجهة التحديات التى تهدد أمنها، وان القبائل لعبت ولا تزال تلعب دورا كبيرا جنبا إلى جنب مع قواتنا المسلحة لاسترداد سيناء، مشيرا الى أن كل مواقف القبائل تؤكد على حرص القبائل على الحفاظ الهوية المصرية ومواجهة الاحتلال الاسرائيلى، مشيدا بموقف القبائل فى مواجهة احتلال العدوى لسيناء.

وأكد أن أبناء سيناء تحمل الكثير فى مواجهة كل من تسول له نفسه المساس بها، ولا يخفى دورهم فى مواجهة الإرهاب، وأن الآلاف تطوعوا من الشيوخ والشباب لتكوين اتحاد قبائل سيناء، مشيرا إلى تأسيس اتحاد القبائل العربية جاء تلبية لجميع القبائل المصرية لدعم وتوحيد الصف.