«متحدث الخارجية»: ندين اعتداء المستوطنين على قافلتي مساعدات أردنيتين متجهتين لغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 مايو 2024 05:30 مساءً - أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، اعتداء مستوطنين إسرائيليين على قافلتي مساعدات أردنيتين؛ تحملان الغذاء ومساعدات أساسية كانتا متجهتين إلى قطاع غزة عبر معبر إيرز وكرم أبو سالم.

وفي معرض رده على استفسار من وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، الأربعاء بشأن الاعتداء الدى تعرضت له قافلتا مساعدات أردنيتين متجهتين إلى قطاع غزة عبر معبرى إيرز وكرم أبو سالم اليوم، شدد "متحدث الخارجية" على ضرورة تحقيق المسائلة ومحاسبة المسئولين عن جميع الحوادث والإنتهاكات المتكررة التي وقعت منذ بدء الأزمة ضد قوافل المساعدات الإنسانية والعاملين بالمجال الإغاثي في غزة.

وقال السفير أبو زيد، إن إسرائيل تتحمل - باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال - مسئولية توفير الحماية اللازمة لقوافل المساعدات الإنسانية، وفقاً لأحكام القانون الدولي، فضلاً عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة للمناطق المختلفة بما في ذلك شمال غزة، مطالباً بضرورة تنفيذ بنود قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وبنود التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، بشأن ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى القطاع، وفتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وغزة.