أخبار مصرية

تعليم القاهرة تعلن نتيجة المرحلة الأخيرة لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات بمحافظة القاهرة

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم القاهرة تعلن نتيجة المرحلة الأخيرة لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات بمحافظة القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نتيجة المرحلة الأخيرة لرياض الأطفال، بالمدارس الرسمية لغات، بمحافظة القاهرة، للعام الدراسي ٢٠٢٣ -٢٠٢٤.

ويمكن لأولياء الأمور الدخول عبر الرابط التالي بالرقم القومي للطفل ومعرفة موقفه من القبول أو تحويله للعام الدراسي المقبل.

الدخول علي اللينك التالي: https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا