نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم القاهرة تعلن نتيجة المرحلة الأخيرة لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات بمحافظة القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نتيجة المرحلة الأخيرة لرياض الأطفال، بالمدارس الرسمية لغات، بمحافظة القاهرة، للعام الدراسي ٢٠٢٣ -٢٠٢٤.

ويمكن لأولياء الأمور الدخول عبر الرابط التالي بالرقم القومي للطفل ومعرفة موقفه من القبول أو تحويله للعام الدراسي المقبل.

الدخول علي اللينك التالي: https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten