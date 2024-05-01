وزير الصحة يبحث مع شركة «أبوت» نقل تكنولوجيا التصنيع الدوائي للسوق المصري

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أحمد جودة - القاهرة - وزير الصحة يناقش مع شركة «أبوت» إطلاق حملة لمنع نقل الأمراض من الأم الحامل للجنين

وزير الصحة يدعو شركة «أبوت» لحضور النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع ممثلي شركة «أبوت» لبحث سبل التعاون المشترك في العديد من المجالات المتعلقة بالرعاية الصحية، وذلك على هامش مشاركة الوزير في مؤتمر «أهداف قطر 2024» الذي يعقد بـ«الدوحة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير ناقش مع شركة «أبوت» سبل نقل تكنولوجيا التصنيع الدوائي للسوق المحلي، إلى جانب مناقشة نقل الخبرات الفنية للقطاع الصحي المصري.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تطرق إلى بحث إمكانية تبادل الخبرات مع الجانب المصري في مجال الرقمنة ورقمنة المعامل، بالإضافة إلى بحث دعم المشروعات البحثية الإكلينيكية، بالتعاون مع وزارة الصحة، والجامعات المصرية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير ناقش مع مسئولي «أبوت» التعاون في مجال تطوير المعامل مع الجامعات المصرية، وخاصة جامعة عين شمس، كما دعا الشركة للاشتراك مع الوزارة في مجال الأبحاث العلمية والتنمية والإكلينيكية.

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تضمن بحث التعاون في إطلاق حملة لمنع نقل أمراض «الإيدز والسيفلس والالتهاب الفيروسي بي» من الأم الحامل للجنين، علاوة على استعراض دور «أبوت» في القضاء على فيروس سي من خلال تقديم المستلزمات التشخيصية rapid test، كما دعا الشركة للمشاركة في حملة للكشف الكبد الدهني.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير اختتم الاجتماع بتوجيه دعوة لشركة «أبوت» للمشاركة في النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.