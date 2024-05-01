القوات الجوية المصرية وشركة داسو الفرنسية العالمية تحتفلان بمرور50 عامًا على التعاون

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أحمد جودة - القاهرة - احتفلت القوات الجوية المصرية وشركة داسو الفرنسية الرائدة فى مجال إنتاج الطائرات المقاتلة بمرور "50" عامًا على التعاون المشترك وإنضمام أولي الطائرات المقاتلة من إنتاج الشركة إلى القوات الجوية المصرية وذلك فى إحتفالية مميزة ذات طابع تاريخى بالمتحف المصرى الكبير عكست عمق العلاقات الثنائية والروابط الإستراتيجية التى تجمع مصر وفرنسا على كافة الأصعدة.

جاء ذلك بحضور الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية والسيد إيريك ترابيه رئيس مجلس إدارة شركة داسو الفرنسية وعدد من ممثلى وزارتى الدفاع والخارجية المصرية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وخلال الفعاليات تم عرض فيلمًا تسجيليًا تضمن تاريخ إنضمام أولى الطائرات من طراز (ميراج5) عام 1974 والطائرات المقاتلة (ألفا جيت) عام 1982 مرورًا بالطائرات المقاتلة (ميراج 2000) عام 1986 ليتوج الماضى العريق بالحاضر المزدهر والمستقبل المشرق بإنضمام أحدث الطائرات المقاتلة متعددة المهام (رافال) عام 2015.

وألقى قائد القوات الجوية كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وأشار إلى العلاقات التاريخية قوية الأواصر التى شكلت على مدار العقود الماضية نموذجًا محوريًا للتعاون والتنسيق بين الجانبين والعمل المشترك للإرتقاء بمستوى الشراكة إلى أرقى المستويات التى شهدت فى السنوات الأخيرة تطورًا غير مسبوق فى مختلف المجالات.

وأكد على الدور الذى تساهم به الطائرات المقاتلة الفرنسية فى أداء مهام القوات الجوية بدقة وكفاءة منقطعة النظير لما تتميز به من إمكانيات متقدمة، وتطلعه إلى مزيدا من التعاون المشترك فى المرحلة القادمة.

كما ألقى رئيس مجلس إدارة شركة داسو الفرنسية كلمة أكد فيها على عمق العلاقات الممتدة بين القوات الجوية المصرية وشركة " داسو " والتى تتمثل فى شراكة إستراتيجية فريدة تكتب فصول نجاح وتفوق مستمر ودائم يعكس عمق علاقات التعاون العسكرى بين البلدين الصديقين علي كافة الأصعدة.

واختتمت الإحتفالية بتبادل الدروع بين الجانبين، حضر الفعاليات عدد من قادة القوات المسلحة والسفير الفرنسى وملحق الدفاع الفرنسى بالقاهرة وعدد من قدامى المعلمين والمدربين والأطقم الفنية القائمة على العمل بالطرازات المختلفة من الطائرات الفرنسية.