حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 مايو 2024 06:31 مساءً - أعلن اتحاد القبائل العربية اختيار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيسًا شرفيًا للاتحاد، واختيار الشيخ إبراهيم العرجاني رئيسًا للاتحاد.

وأكد مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، أنه سيعلن تنظيم مجلس رئاسي للاتحاد وانتخاب لجان نوعية، موضحا أن الاتحاد يضم رموزا وقيادات متعددة لتحقيق أهداف منها توحيد الصف للقبائل لمواجهة التحديات التي تواجه أمن الوطن.

اتحاد القبائل العربية يعلن اختيار السيسي رئيسًا شرفيًا للاتحاد

وتابع: نقف الآن وأمامنا تاريخ طويل من النضال والكفاح لعب فيه أبناء سيناء الأبطال دورًا هامًا لكل الباحثين عن التحرر والتحرير.

وأوضح بكري: يهدف الاتحاد لتبني القضايا الوطنية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى لحماية الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد مؤتمرات وفعاليات في جميع المحافظات.