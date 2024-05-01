مصطفى بكرى: اختيار إبراهيم العرجانى رئيسا لاتحاد القبائل العربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 مايو 2024 06:32 مساءً - قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن في ضوء المشاوارت التي جرت تم الاتفاق على اختيار الشيخ إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد قبائل سيناء رئيسا لاتحاد القبائل العربية تقديرا لدوره الوطنى والاجتماعى، كما تم الاتفاق على اختيار أحمد رسلان ابن مطروح ورئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب سابقا نائبًا للرئيس كَمَا تمَّ اختيار اللواء أحمد ضيف صقر ابن جهينة بسوهاج ومحافظ الغربية السابق نائبا للرئيس واختيار الكاتب والنائب مصطفى بكرى متحدثا رسميًا باسم الاتحاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر اتحاد القبائل العربية مقام فى مدينة العجرة بشمال سيناء لاتحاد القبائل العربية.