حافلة الأهلي تصل برج العرب استعدادا لمواجهة الإسماعيلي فى دورى نايل (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 مايو 2024 06:32 مساءً - وصلت حافلة فريق الأهلي إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في إطار مباريات الجولة العشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

رضا سليم

كهربا

لعب الفريقان 124 في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ بدايته موسم 1948-1949، فاز الأهلي في 66 مباراة، وفاز الإسماعيلي في 22 مباراة، وتعادل الفريقان في 36 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 184 هدفاً وتلقت شباكه 96 هدفاً.

حفلت نتائج مباريات الأهلي والإسماعيلي بالنتائج الكبيرة، فحقق الأهلي فوزاً برقم قياسي تهديفياً لنجمه الراحل صالح سليم، حيث فاز الأهلي 8- 0 موسم 1957-1958، أحرز منها صالح سليم سبعة أهداف، جعلته صاحب أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة بالدوري المصري، وأحرز توتو الهدف الثامن، كما فاز الأهلي على الإسماعيلي 6- 0 مرتين، الأولى موسم 1996-1997، والثانية موسم 2004-2005، وفاز الأهلي 5-2 موسم 1952-1953، وفاز الأهلي ثلاثة مرات بنتيجة 4-0، مواسم 1975-1976، 2005-2006، 2021-2022، وبنتيجة 4-3 مرتين مواسم 1985-1986، 1993-1994.

أما الإسماعيلي فكانت أكبر نتائجه الفوز 4-1 موسم 1963-1964، و4-2 موسم 1964-1965، 4-3 موسم 1999-2000.

وتعادل الفريقان في مباراة واحدة بنتيجة 4-4 موسم 2001-2002.

هدافو الأهلي أمام الإسماعيلي، صالح سليم برصيد 10 أهداف، أحمد مكاوي 9 أهداف، توتو 7 أهداف، وكل من محمود الخطيب وحسام حسن ومحمد بركات 6 أهداف، ومحمد رمضان وبيرسي تاو 5 أهداف لكل منهما.

أما هدافو الإسماعيلي أمام الأهلي، فهم عوض عبد الرحمن وبشير عبد الصمد وعماد سليمان، ولكل منهم 4 أهداف، وعلي عمر وفتحي نافع وصلاح أبو جريشة ومحمد صلاح أبو جريشة ومحمد بركات ومحمد فضل ولكل منهم 3 أهداف.

يبقى أن هناك أربعة لاعبين أحرز كل منهم للأهلي والإسماعيلي، فأحرز محمد بركات 6 أهداف للأهلي و3 للإسماعيلي، وأحرز حمادة المصري هدفين للأهلي ومثلهما للإسماعيلي، وأحرز عبد الله السعيد ثلاثة أهداف للأهلي وهدفاً للإسماعيلي، وأحرز عمرو السولية هدفاً للأهلي وهدفاً للإسماعيلي.