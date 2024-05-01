"مركز التميز العلمي" يتعاون مع "الجامعة العربية المفتوحة" في مجال التدريب وريادة الأعمال

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أحمد جودة - القاهرة - قال محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين «مركز التميز العلمي والتكنولوجي»، التابع لوزارة الإنتاج الحربي، و«الجامعة العربية المفتوحة بمصر» في مجال التدريب والتأهيل وريادة الأعمال.

يأتي ذلك في ضوء الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الإنتاج الحربي، لكل الشركات والوحدات التابعة للوزارة بالإنفتاح والتعاون مع كل المؤسسات الصناعية والتدريبية والعلمية واستكمالا للدور الهام والخطوات البناءة التي توليها وزارة الانتاج الحربي لتحقيق آمال وتطلعات القيادة السياسية نحو الارتقاء بالتدريب رغبة في تحسين المهارات الفنية والعلمية للعمالة المصرية في مختلف القطاعات وإعداد كوادر مؤهلة على أعلى مستوى لمواكبة التطورات العالمية لتلبية احتياجات سوق العمل لدعم الصناعات الوطنية للانطلاق لصناعة متكاملة تساهم في زيادة الناتج المحلي.

وأشار «بكر» أن هذا البروتوكول يهدف إلى التعاون المشترك بين الجانبين من خلال استغلال أحدث الإمكانيات المتاحة بمركز التميز العلمي والتكنولوجي في مجال إعداد وتنفيذ مخطط تأهيل طلبة الجامعات لأمدادهم بمختلف المهارات الفنية التي تمكنهم من تلبية إحتياجات سوق العمل المحلي والدولي والأبحاث العلمية في دعم الصناعات الوطنية للانطلاق لصناعة متكاملة تساهم في زيادة الناتج المحلي.

واتفق الجانبان على تنظيم البرامج وورش العمل في مجالات الأمن والسلامة والصحة المهنية وبرامج تدريبية في إدارة المشاريع وبرامج تدريبية في تكنولوجيا المعلومات وإصدار واعتماد شهادات التدريب الخاصة بالدورات التدريبية من خلال عقود تنفيذية منفصلة، وكذلك تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل، وأي مجالات وأنشطة وأعمال ذات الصلة بالجامعة العربية المفتوحة في مصر والدول العربية.

ويقدم أيضًا مركز التميز العلمي والتكنولوجي للجامعة العربية المفتوحة بمصر من خلال هذا التعاون خطة محدثة تشمل برامج متخصصة في التنمية البشرية، ودعم المهارات وبناء القدرات الشخصية، وذلك من خلال مراعاة التوجه العالمي الحديث في التدريب والتطوير للعنصر البشري في كل المجالات والقطاعات وبرامج التدريب المعاصرة وبرامج متنوعة وغير تقليدية في التحول الرقمي، والحوكمة، وتغيير المناخ، وسلاسل الامداد، والتصدير المعاصر والتى تعد من أساسيات ومتطلبات تطوير العنصر البشري في العالم الجديد الذي يعتمد كليًا على المعرفة والتكنولوجيا.

قام بتوقيع البروتوكول الدكتور مهندس إيهاب أبوبكر السحيلي، رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمى والتكنولوجي، والأستاذ الدكتور محمود أبوالنصر، رئيس الجامعة العربية المفتوحة بمصر.