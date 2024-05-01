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أحمد جودة - القاهرة - موعد شم النسيم 2024: توقيت الاحتفال وفرصة لقضاء أيام العطلة بتجديد الروح والاسترخاء

موعد شم النسيم 2024: توقيت الاحتفال وفرصة لقضاء أيام العطلة بتجديد الروح والاسترخاء.. في لحظة انتقال الشتاء إلى الربيع، تفتح الطبيعة أبوابها لاستقبال فصل جديد مليء بالأمل والتجدد. ومع قدوم شم النسيم، تتجلى روعة هذا الانتقال بمزيج من الألوان والروائح العطرة، مع وعد بأوقات استمتاع واستراحة تنتظرنا خلال الأيام القادمة.

موعد عيد شم النسيم 2024

موعد شم النسيم 2024: توقيت الاحتفال وفرصة لقضاء أيام العطلة بتجديد الروح والاسترخاء

سيحتفل المصريون بعيد شم النسيم يوم الاثنين، الموافق 6 مايو 2024، هذا العيد سيكون مناسبة خاصة حيث يحتفل به المسلمون والمسيحيون معًا، ويأتي هذا بعد أن كان عيد شم النسيم خلال العامين الماضيين في فترة شهر رمضان.

عدد أيام اجازة شم النسيم 2024

على حسب بيان معهد البحوث الفلكية فإن موعد إجازة عيد شم النسيم لعام 2024 سوف يكون يوم الاثنين الذي يوافق 6 من شهر مايو لعام 2024 من مايو عطلة رسمية للعاملين في القطاع الحكومي والخاص إجازة مدفوعة الأجر، وسوف يتم ترحيل إجازة عيد العمال الذى يوافق الأربعاء 1 من شهر مايو ليكون يوم الخميس الذي يوافق 2 مايو وبذلك تبدأ العطلة من يوم الخميس 2 مايو وتنتهى يوم الاثنين 6 مايو.

تهنئة شم النسيم 2024

البركة تسبق التهاني.. أرسلها لكم مع باقة من الورد والزهور المتفتحة، عيد شم نسيم سعيد.

أتمنى لك ولكل أحبابك يوم شم نسيم سعيد عليك.

كل النسمات وأنت عسل وأنت تحبني مهما حدث وتذكرني وأنت مع الفسيخ والبصل.

قبل انشغال الخطوط أحب أهنيك وأقولك كل عيد نسيم وأنت مبسوط.

لكل الأهل والأصدقاء والحبايب، كل نسيم وأنتم بخير خلال عيد الربيع.

بكل الحب أسطر لك كل عبارات التهنئة بمناسبة حلول عيد شم النسيم 2024.

كل عام والدنيا أجمل بين يديك، كل عام والضحكة تعلو عينيك.

الشمس تشرق ليوم سعيد.. بحلول شم النسيم ويارب المصاعب علينا تلين.

أجمل التهاني بمناسبة شم النسيم، نتمنى لكم عامًا مليئًا بالبهجة والسرور.

شم النسيم مناسبة للفرح والمسرات، نتمنى لكم قضاء أجمل الأوقات مع العائلة والأحباب.